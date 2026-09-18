%59 من الجمهور يطالبون بتغييرات واسعة في قائمة «الأبيض» لـ«خليجي 27»

كشف استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم» حول قائمة المنتخب الوطني التي ستمثل «الأبيض» في كأس الخليج «خليجي 27» التي تنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري في السعودية، أن غالبية المشاركين من الجمهور يرون ضرورة إجراء تغييرات واسعة على قائمة المنتخب التي اختارها المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لخوض منافسات البطولة، فيما برزت أسماء يحيى الغساني وعادل الحوسني وكايو لوكاس ومحمد العطاس بين أبرز الترشيحات الجماهيرية للانضمام إلى «الأبيض».

وكان سؤال الاستطلاع: «هل ضمّت قائمة «الأبيض» لكأس الخليج الأسماء الأجدر بتمثيل المنتخب؟ ومن اللاعب الذي كنت تتمنى وجوده؟». وأظهرت نتائج التصويت عبر قناة «الإمارات اليوم» في «واتس أب»، بمشاركة 936 شخصاً، أن 553 مشاركاً، بنسبة 59.1% من إجمالي العينة، طالبوا بإجراء تغييرات واسعة على القائمة، مقابل 224 مشاركاً، بنسبة 23.9%، أيدوا القائمة الحالية كاملة، فيما أبدى 159 مشاركاً، بنسبة 17%، تحفظهم على بعض الأسماء.

وشارك 40 متابعاً إضافياً عبر حسابات الصحيفة في «إنستغرام» و«إكس» و«فيسبوك»، ليرتفع إجمالي عدد المشاركين إلى 976 شخصاً، وتخص النسب المئوية الواردة أعلاه المشاركين عبر قناة «واتس أب» فقط، باعتبارها المنصة التي أتاحت خيارات تصويت محددة.

وأظهرت النتائج تبايناً في مواقف المشاركين تجاه اختيارات الجهاز الفني، بين من أبدى ثقته بالقائمة الحالية وقدرتها على المنافسة، ومن دعا إلى مراجعة بعض الأسماء، في وقت تتطلع فيه الجماهير إلى ظهور قوي للمنتخب الوطني خلال البطولة الخليجية.

مسألة وقت

في الجانب المؤيد لاختيارات المدرب زلاتكو داليتش، عبّر يوسف العامري عن ثقته بقدرة المنتخب على المنافسة على اللقب، قائلاً إن «الكأس مسألة وقت». ورأى حساب «S.2206» أن القائمة تضم «أسماء قوية»، فيما اكتفى حساب «نورمال تريند» بإجابة مقتضبة: «نعم»، تأييداً للخيارات المعلنة.

وأكد زكي العربي أن البطولة ستكون من نصيب «الأبيض»، بينما وصف زايد المنصوري القائمة بأنها قوية، متمنياً التوفيق للمنتخب في مشواره الخليجي.

الغساني يتصدر مطالب الاستدعاء

تصدر لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني قائمة الأسماء التي تمنى المشاركون وجودها ضمن التشكيلة؛ إذ طالب أُنَس سامي وسيف العبدولي باستدعائه، فيما أكد راشد الفلاسي أن القائمة تضم الأجدر «من دون نقاش»، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في انضمام الغساني إلى المنتخب.

ولم تقتصر المطالبات على الغساني؛ إذ دعا أُنَس سامي أيضاً إلى ضم حارس المرمى عادل الحوسني والمهاجم كايو لوكاس، بينما طالب حساب باسم «الحوسني» بعودة علي مبخوت إلى صفوف المنتخب، واقترح عبدالله المقاطي الاستعانة بالمدافع محمد العطاس.

تباين حول بعض الخيارات

انتقد عدد من المشاركين بعض خيارات الجهاز الفني؛ إذ رأى حساب «R.S ALMAL» أن القائمة ضمت لاعبين لا يحظون، من وجهة نظره، بدقائق مشاركة كافية، أو تراجعت جاهزيتهم التنافسية.

وتساءل خالد المرزوقي عن سبب تركيز النقاش على الأسماء الغائبة بدلاً من تقييم مدى جدارة اللاعبين الموجودين في القائمة، فيما دعا حساب «أبوعبود» إلى إعادة النظر في اختيارات حارب عبدالله وفابيو ليما والظنحاني.

وامتد النقاش إلى هوية المنتخب وأولويات بنائه في المرحلة المقبلة، إذ شدد حساب «شروق» على أهمية الانتماء ومنح أبناء الدولة أولوية تمثيل «الأبيض»، داعياً إلى استلهام روح الجيل الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 بعناصر وطنية.

من جانبه، دعا حساب باسم «جميل» إلى الاستثمار في المواهب الشابة وبناء قاعدة مستقبلية مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بحلول قصيرة المدى.

26 لاعباً

وتقام كأس الخليج «خليجي 27» في مدينة جدة، من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل. ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن، يوم 24 سبتمبر الجاري. وضمت قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس مليوني، وزايد الزعابي، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاءالدين زهير، وساشا، ولوكاس بيمنتا، وإريك دي مينيس، وروبن فيليب، ولوان بيريرا، وعبدالله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وحارب عبدالله، وبرونو أوليفيرا، وعلي صالح، ويوري سيزار، وريتشارد أوكونور، وجويلهيرم دا سيلفا «بالا»، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.