تغييران فقط في تشكيلة الإمارات أمام البحرين في «خليجي 27»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها «الأبيض» مباراته أمام البحرين، اليوم الأحد، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وضمت التشكيلة خالد عيسى في حراسة المرمى، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبن فيليب، وماركوس ميلوني في خط الدفاع، ومامادو كوليبالي وعصام فايز في الارتكاز، ونيكولاس خيمينيز، ويوري سيزار، وريتشارد أكونور في خط الوسط، وعثمان كامارا في الهجوم. فيما شهدت القائمة وجود اللاعب بالا على مقاعد البدلاء.

وشهدت التشكيلة تغييرين فقط مقارنة بالمباراة الافتتاحية أمام اليمن، إذ دفع داليتش بريتشارد أكونور وعثمان كامارا بدلاً من لوان بيريرا وبرونو أوليفيرا، فيما حافظ على بقية العناصر التي شاركت في المباراة الأولى، التي انتهت بفوز «الأبيض» بأربعة أهداف دون رد.

وتشير اختيارات داليتش إلى توجهه نحو الحفاظ على التوازن بين الخطوط، مع تعزيز الفاعلية الهجومية، والاستفادة من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، اللذين ظهرا خلال المواجهة السابقة أمام اليمن.

وكان المنتخب قد بدأ مباراته أمام اليمن بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبن فيليب، وماركوس ميلوني في الدفاع، ومامادو كوليبالي وعصام فايز في الارتكاز، ونيكولاس خيمينيز، ويوري سيزار، ولوان بيريرا في الوسط، وبرونو أوليفيرا في الهجوم.