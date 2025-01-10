غراهام بوتر مديراً فنياً لويستهام

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تعيين غراهام بوتر مديراً فنياً للفريق الأول، بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي.

ووقّع مدرب برايتون وتشيلسي السابق، عقداً مدته عامان ونصف العام، ليعود للتدريب بعد غياب استمر 20 شهراً منذ إقالته من تشيلسي.

وقال بوتر: «أنا سعيد بوجودي هنا، كان من المهم بالنسبة لي أن أنتظر حتى يأتي عرض أشعر بأنه مناسب لي، وبالمثل أن أكون الشخص المناسب للنادي الذي انضم إليه، وهذا هو الشعور الذي أحمله تجاه ويستهام».

ويخوض بوتر مباراته الأولى مع الفريق عندما يحل ويستهام ضيفاً على أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.