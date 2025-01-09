المنتخب يشارك في طواف الشارقة الدولي بـ 7 دراجين

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، أن المنتخب سيشارك في طواف الشارقة الدولي بسبعة دراجين، للمنافسة بقوة في الحدث المقرر من 24 إلى 28 يناير الجاري، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات تبحث عن تعزيز قدرات منتخب الكبار بعدد من الدراجين الجدد، لإكسابهم الخبرات اللازمة للمنافسة على البطولات.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «قررت لجنة المنتخبات هذا العام خوض الطواف بسبعة دراجين، هم: أحمد المنصوري، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، راشد البلوشي، وليد النقبي، خالد معيوف، وانضم إلى منتخب الكبار الدراج الصاعد خالد النعيمي للمرة الأولى هذا العام، بعد أن خاض عدداً كبيراً من السباقات في الفترة الماضية، وسجل لمنتخب الشباب أول مشاركة في بطولات العالم كانت في زيوريخ سبتمبر الماضي».

وأضاف بوعصيبة: «المنتخب يسير وفق خطة منظمة، ويتطلع إلى المشاركة في كل البطولات المدرجة في قائمة الاتحاد الدولي للدراجات، وهي بالتأكيد تسهم في تحسين وضع المنتخب على خريطة المنتخبات العالمية، إضافة إلى إكساب الدراجين خبرات كثيرة تساعدهم في المنافسات والبطولات الإقليمية والدولية».