الهولندي كلايفرت مدرباً لمنتخب إندونيسيا

عُيِّن هداف منتخب هولندا وبرشلونة الإسباني السابق، باتريك كلايفرت، مدرباً لمنتخب إندونيسيا لكرة القدم، أمس، في محاولة لقيادة الدولة الآسيوية لنهائيات كأس العالم، للمرة الأولى منذ استقلالها.

وقال الاتحاد الإندونيسي في بيان: «وقّع الأسطورة الهولندية على عقد لعامين، من 2025 إلى 2027، مع خيار تمديده»، وسيشرف ابن الـ48 على تشكيلة تضم العديد من المجنسين المولودين في هولندا، في المشوار المتبقي للمنتخب في تصفيات مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتوقع أن يصل كلايفرت إلى إندونيسيا السبت المقبل، حيث سيتم تقديمه أمام الجماهير في اليوم التالي.