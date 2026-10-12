8 من إنسان الغاب إلى «وطن جديد»

أعلنت السلطات الإندونيسية وفرق الإنقاذ، أمس، إطلاق ثمانية من حيوانات إنسان الغاب، أُنقذت خلال الأسابيع الأخيرة من حرائق اجتاحت جزيرة بورنيو، في غابة محمية، وذكرت وزارة الغابات ومؤسسة ياري لإعادة تأهيل الحياة البرية، في بيان، أن هذه القرود الكبيرة أُنقذت، خلال الشهر الماضي، من مواقع تضررت من الحرائق في مقاطعة كاليمانتان الغربية، الواقعة في الجزء الإندونيسي من بورنيو، ونُقلت حيوانات إنسان الغاب، وهي ثلاث أمهات مع صغارها، إضافة إلى ذكرين صغيرين، يوم الجمعة الماضي، إلى غابة باتو نيامبو المحمية في كاليمانتان الغربية، التي تبلغ مساحتها 23 ألف هكتار.

وأوضحت مديرة مؤسسة ياري كارميلي، ليانو سانشيز، أن نقل الحيوانات إلى موقع جديد كان خطوة ضرورية نظراً إلى أن موئلها لم يعد آمناً، وأضافت: «ستظل حماية الموائل أولوية قصوى لضمان وجود غابات آمنة لعيش إنسان الغاب فيها، وطالما أن موائلها لاتزال مهددة، فإن الإنقاذ هو أحد أفضل الخيارات لتعزيز بقائها».

وإنسان الغاب من الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، إذ لم يتبقَ منه سوى نحو 104 آلاف حيوان في بورنيو وسومطرة، مقارنة بأكثر من 230 ألفاً قبل قرن.