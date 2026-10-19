عمليات إنقاذ «إنسان الغاب» تتواصل في إندونيسيا

أنقذت مجموعات بيئية، خلال الأسابيع الأخيرة، عشرات من قردة أورانغوتان (إنسان الغاب) المهددة بالانقراض، من مناطق في أنحاء إندونيسيا تشهد حرائق غابات، بحسب ما قالت مصادر رسمية، أول من أمس، وتسبب الضباب الدخاني الناجم عن تلك الحرائق، والمستمر منذ أشهر، في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمشكلات تنفسية، كما أدى إلى إغلاق مدارس في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتيمور الشرقية.

وفي إندونيسيا تعمل مجموعات بيئية على إنقاذ الحياة البرية من الحرائق، بما فيها قردة أورانغوتان.

وأعلنت وكالة الحفاظ على البيئة في مقاطعة كاليمنتان الغربية، ومنظمة «ياري» الإندونيسية غير الربحية، أول من أمس، أن فريقاً تابعاً لهما أجلى 51 من قردة أورانغوتان من مواقع مختلفة في المقاطعة، بين السادس من أغسطس الماضي و19 أكتوبر الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الغابات الإندونيسية أن عدد القردة، التي أُنقذت في منطقة كاليمنتان خلال الأشهر الأخيرة، قد يصل إلى 96، وذكرت الوكالات أن «عملية الإجلاء نُفذت بحذر شديد»، وأوضحت أنه «فور تخدير القرد، يجري الفريق الطبي فحصاً صحياً له، قبل نقله إلى مركز لإعادة التأهيل».