إنقاذ أنثى إنسان غاب وصغيرها من حرائق غابات إندونيسيا

أفادت السلطات في إندونيسيا، أمس، بأنها تمكنت من إنقاذ أنثى أورانغ أوتان (إنسان الغاب) وصغيرها في وقت سابق، بعدما هددت حرائق الغابات موطنهما الطبيعي.

ويكافح الأرخبيل المترامي في جنوب شرق آسيا منذ أسابيع، حرائق غابات كبيرة غطت أجزاء من جزيرتي بورنيو وسومطرة بالدخان، بينما تسبب الضباب الدخاني أيضاً في تلوث الهواء في ماليزيا وسنغافورة والفلبين.

وقالت وكالة رسمية لحفظ الموارد الطبيعية، في بيان، إن زوج الأورانغ أوتان كان يخضع للمراقبة منذ يوليو الماضي بعدما رُصد في منطقة مزارع قرب إحدى الغابات في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

وقررت السلطات نقل الأنثى والصغير إلى مركز إنقاذ تديره مؤسسة «ياري» للحياة البرية، الخميس الماضي، بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق قريبة من موطنهما الطبيعي.

وتم إخضاعهما لمراقبة صحية دقيقة تولاها أطباء بيطريون، ولم تُظهر الفحوص الأولية إصابتهما بأي حروق.

وقال طبيب بيطري في المؤسسة، إن «التعرض للدخان لفترة.. يمكن أن يؤثر في الجهاز التنفسي للأورانغ أوتان، خصوصاً عندما يكون مقدار تركز الدخان في موطنه مرتفعاً جداً»، بينما أشار مدير العمليات في المؤسسة، أرجيتوي رانتيغ، إلى أن عملية الإنقاذ الأخيرة رفعت عدد قرود الأورانغ أوتان التي جرى إنقاذها من حرائق الغابات إلى تسعة خلال أقل من شهر في منطقة كيتابانغ بمقاطعة كاليمانتان الغربية.

وقال: «هذا يُظهر أن الحرائق لا تدمر الغابات فحسب، بل تحرم الحيوانات أيضاً المأوى والغذاء»، مشيراً إلى أن «لا خيارات كثيرة» أمام أغلبية الحيوانات للانتقال إلى مناطق أخرى إذا احترق موطنها.