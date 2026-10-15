حرائق الغابات في إندونيسيا تجبر سكان قرى على النزوح

أتت حرائق غابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية على نحو 300 منزل، وأجبرت مئات السكان على النزوح، فيما تتصدى البلاد لحرائق مدمرة وضباب دخاني كثيف.

وقال المسؤول المحلي، ريزا هيرداديفيد، للصحافيين إن السكان لاحظوا اقتراب النيران من قريتهم في مقاطعة بانغكا بيليتونغ، وحاولوا إخمادها بأنفسهم باستخدام مضخات مياه متنقلة.

وأضاف: «اعتقدوا أنهم سيطروا على الحريق، لكن الأرض تحتوي على مواد نباتية متحللة، وكانت النيران لاتزال مشتعلة تحت سطحها وعندما ظنوا أن الأمر انتهى، تغير اتجاه الرياح فدفعت النيران بسرعة نحو المنطقة السكنية»، وأفادت وكالة إدارة الكوارث المحلية بأن نحو 1000 شخص فروا من القرية.

وتشهد إندونيسيا بانتظام حرائق غابات خلال موسم الجفاف، لكن الحرائق هذا العام اشتدت بسبب ظاهرة «النينيو» المناخية المسببة للجفاف، والتي يُتوقع أن تكون أشد وطأة منذ بدء تسجيل بيانات قابلة للمقارنة قبل أربعة عقود.

وأشار خبراء أيضاً إلى إزالة الغابات عبر الحرق لتهيئة الأراضي، ما غيّر الطبيعة البيئية لجزيرتَي سومطرة وبورنيو، اللتين كانتا تتمتعان بمقاومة طبيعية للحرائق، وتسببت حرائق هذا العام في تشكّل ضباب دخاني كثيف محلياً، مع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في سنغافورة وماليزيا.

وازداد الوضع سوءاً مع اضطرار طائرات مكافحة الحرائق التي تلقي المياه إلى التوقف عن التحليق في إحدى مقاطعات بورنيو بسبب كثافة الدخان، بحسب وكالة إدارة الكوارث. وقال أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا، إن الحكومة نشرت أكثر من 60 ألف عنصر لمكافحة النيران.