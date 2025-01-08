إقالة بيدرو وتوميتش من تدريب بني ياس والبطائح

أعلن ناديا بني ياس والبطائح اليوم الأربعاء عن إقالة مدربيهما البرتغالي جواو بيدرو سوزا، والكرواتي غوران توميتش على التوالي، على خلفية النتائج السلبية في دوري أدنوك للمحترفين.

وكان بني ياس قد تلقى خسارة ثقيلة أمام خورفكان 2-5 في الجولة الـ 11، في حين خسر البطائح أمام الجزيرة بهدف دون رد.

وقال نادي بني ياس في بيان على حسابه في منصة «إكس»: «تعلن الشركة إنهاء عقد المدرب جواو بيدرو سوزا، بعد دراسة شاملة لأداء الفريق خلال الفترة الماضية»، وأضاف: «قرار رحيل المدرب البرتغالي جاء حرصا من إدارة النادي على تحقيق تطلعات جماهيره وتعزيز نتائج الفريق في المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية».

ولم يكشف بيان نادي بني ياس، عن المدرب الجديد الذي سيخلف جواو بيدرو، في مهمته الجديد، إذ تم الاكتفاء بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق وطريقة العمل الاحترافي التي تعامل فيها مع النادي.

وتولى البرتغالي جواو بيدرو سوزا، تدريب السماوي في الصيف الماضي خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش، عقب انتهاء عقد الأخير، وقاد «السماوي» خلال 11 مباراة في الدوري، حقق فيها انتصارين وتعادل في مثلهما، في حين تعرض إلى سبعة خسائر، واستقبلت شباكه 28 هدفاً، وسجل 13 هدفا فقط، محتلا المركز الـ11 على لائحة الترتيب الدوري.

في المقابل، أعلن نادي البطائح في بيان صحافي عن توصله إلى اتفاق مع المدرب غوران توميتش لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وقال: «تقرر تكليف مدرب فريق تحت 23 سنة محمد الرئيسي لقيادة الفريق بشكل مؤقت»، وستكون مهمته الأولى أمام العروبة الجمعة في افتتاح الجولة 12 للدوري.

وعانى البطائح مع مدربه توميتش بعدما احتل المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط متقدماً بفارق نقطتين فقط عن العروبة صاحب المركز الأخير، وأصبحا مهددين بقوة للهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

وحقق البطائح مع توميتش فوزاً واحداً فقط وتعادل في مباراتين، واستقبل ثمانية هزائم، محرزا 14 هدفا، في حين استقبلت شباكه 27 هدفاً.