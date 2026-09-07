عبدالبديع: «سلة البطائح» جددت الدماء.. وخفّضت معدل أعمار الفريق

أكد المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي البطائح، المدرب المصري إمام عبدالبديع، الشهير بـ«ميشو»، أن الفريق الأول شهد عملية تجديد واسعة استعداداً للموسم الجديد، من خلال تدعيم صفوفه بعدد من العناصر الجديدة، بما أسهم في خفض معدل أعمار اللاعبين، وتعزيز الخيارات الفنية قبل انطلاق الموسم، يوم 10 سبتمبر الجاري، عبر مسابقة «كأس الاتحاد».

وقال إمام لـ«الإمارات اليوم»: «وضعنا استراتيجية واضحة للموسم الجديد، تستهدف خفض معدل أعمار الفريق، بعدما تم الاستغناء عن خدمات سبعة لاعبين راوحت أعمارهم بين 36 و40 عاماً، واستقطاب خمسة لاعبين مواطنين راوحت أعمارهم بين 22 و35 عاماً».

وأوضح: «تعاقدنا مع محمد توفيق (22 عاماً)، وهزاع الشبيبي (23 عاماً)، وراشد الحوسني (26 عاماً)، إلى جانب خالد خليفة وسعيد البلوشي، وهما من فئة المواطنين فوق 30 عاماً، وهو ما أسهم في خفض معدل أعمار الفريق، وإضافة دماء شابة من المواهب المواطنة».

وأضاف: «شملت التعاقدات الجديدة الفرنسي أرستيت مندي ضمن فئة اللاعب المقيم، إلى جانب الأميركي ريكي ليدو، الذي سبق له اللعب مع نادي بيروت اللبناني، لينضم إلى مواطنه وهداف الموسم الماضي بي جيه هارفي، الذي جددنا عقده لموسم جديد، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هوية الأجنبي الثالث».

وعن طموحات «سلة البطائح» في الموسم الجديد، قال إمام: «تلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة الدولي راشد ناصر بقطع في وتر القدم، خلال مباراته الأخيرة مع المنتخب الوطني أمام عمان في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، وهي إصابة ستحرمه خدماته لفترة طويلة، خصوصاً أنه أحد أفضل لاعبي منطقة الخليج».

وأضاف: «طموحاتنا مشروعة في ظل الانتدابات الجديدة، ونواصل عملية البناء والتطوير، ونسعى إلى بقاء (سلة البطائح) منافسة بصورة دائمة على مراكز المقدمة، على غرار ما حققه الفريق في المواسم السابقة».