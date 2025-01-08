شرودر: من حقي حماية فريقي أمام الأخطاء التحكيمية

أكد مدرب فريق النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أن مواجهة شباب الأهلي ثلاث مرات خلال 12 يوماً ليست سبباً لخسارة «العميد» صفر-2، الأحد الماضي، في الجولة الـ11 من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن النصر قدم مباراة جيدة خصوصاً في الشوط الأول، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن شباب الأهلي كان أفضل، فيما أشاد بلاعبي النصر وما قدموه خلال المباراة.

وتراجع النصر إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة، بعدما كان في المركز الثالث قبل انطلاق الجولة الـ11، وشهدت المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 79 أثارت جدلاً كبيراً.

وشدد المدرب أن من حقه حماية فريقه من الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها، حتى إن كان يعترف بأحقية شباب الأهلي في الفوز بالمباراة وما يضمه من نجوم، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يقبل ما حدث.

وقال شرودر لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن مواجهة فريق شباب الأهلي في ثلاث مباريات متتالية خلال 12 يوماً ليس سبباً في خسارة المباراة، البطولات مختلفة ما بين الكأس والدوري، أعتقد أنه كان من الأفضل أن تكون المواجهات متباعدة، خاصة أن شباب الأهلي والنصر من الفرق القوية المنافسة في جدول الترتيب، ولكن بشكل عام لم يشكل ذلك أي ضغوط، وقدم النصر مباراة قوية خصوصاً في الشوط الأول، حيث اعتمدنا أسلوب غلق المساحات أمام المنافس ونجحنا في ذلك».

وأضاف: «قدمنا مباراة قوية خاصة في الشوط الأول، ولكن تعرضنا لموقف صعب باحتساب ركلة جزاء غريبة وغير مقبولة، النصر فريق كبير، وأنا مدرب لنادي له اسم كبير، ويجب أن يكون حكام المباريات بالقدر نفسه، تعرضنا لظلم في المباراة الأولى بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالموقف نفسه الذي حدث في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوصل في الموسم الماضي، الأمر غير مقبول نهائياً، أنا ضد جلب حكام أجانب من الخارج في الدوري، لكن ما حدث أمر غريب ويدعو للتوقف».

وتابع: «لم أتحدث عن شباب الأهلي، إنه فريق كبير ويضم لاعبين مميزين ومدرباً رائعاً، وكانوا أفضل منا في المباراة بشكل عام، لكنني أتوقف على ما حدث والموقف الذي تعرض له فريقي باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة، وهو موقف تكرر من قبل، ومع وجود تقنية الفيديو، يجب العودة إلى التقنية، ومن المؤكد أن الحكم لم يلعب كرة قدم من قبل، النصر يلعب أمام فريق ينافس على لقب الدوري، ويقدم مباراة قوية، ويحتسب عليه ركلة جزاء مثل هذه بالتأكيد سيكون أمراً غير مقبول».