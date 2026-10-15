البلجيكي ووت فايس: فوز شباب الأهلي والعين "آسيوياً" يمنح قمة الدوري أهمية إضافية

أكد المدافع الدولي البلجيكي ووت فايس، لاعب شباب الأهلي، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف العين، السبت المقبل، على استاد راشد، ضمن منافسات دوري المحترفين، مشدداً على أن احترام المنافس لا يقلل من طموحات «فرسان دبي» في حصد النقاط الثلاث.

وقال فايس لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «الفريقان يدخلان المواجهة بعد تحقيق انتصار مهم في دوري أبطال آسيا، وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية، لكن هدفنا واضح، وهو مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «ندرك جيداً قوة العين وإمكاناته، ونحترمه كثيراً، لكننا نثق بقدراتنا، خصوصاً أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو ما يمنحنا فرصة لتقديم أسلوب لعبنا وإظهار إمكانات الفريق».

وأشار المدافع البلجيكي، المنضم حديثاً إلى شباب الأهلي قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، إلى أهمية الاستعداد الجيد للمواجهة والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، مؤكداً أن الفريق مطالب بتقديم مباراة كبيرة أمام منافس قوي توج بلقب الدوري الموسم الماضي.

وأوضح أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة في مشوار المنافسة على اللقب، وأن التركيز ينصب على تقديم أفضل أداء ممكن، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم فايس تصريحاته بالتأكيد على أن طموح شباب الأهلي يتمثل في الاستمرار على طريق الانتصارات، مشدداً على أن الفريق يمتلك الثقة والإمكانات اللازمة للمنافسة في المباريات الكبرى.