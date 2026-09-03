مدرب شباب الأهلي: سمعت الكثير عن مدرب الجزيرة كوزمين

أكد البرازيلي أندريه جاردين، مدرب شباب الأهلي، أن مواجهة الجزيرة، المقررة في الساعة 8:15 مساء السبت، في قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ستكون واحدة من أصعب مواجهات فريقه في بداية الموسم، خصوصاً في ظل القوة التي أظهرها الجزيرة خلال الجولات الثلاث الأولى، والتعاقدات القوية التي أبرمها لتدعيم صفوفه.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع الصدارة، إذ يدخل شباب الأهلي والجزيرة المواجهة وفي رصيد كل منهما 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، كما يتساويان بفارق أهداف (+7)، ويتصدر شباب الأهلي الترتيب بعدما سجل ثمانية أهداف واستقبل هدفاً واحداً، مقابل سبعة أهداف للجزيرة الذي حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث.

وقال جاردين لـ«الإمارات اليوم»: «ننتظر مباراة صعبة أمام فريق قوي، والجزيرة من أكثر الفرق التي قامت بتعاقدات قوية، ويظهر بصورة مميزة في سباق الصدارة، ولذلك يجب علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز خلال المباراة».

وأضاف: «التحضير للمواجهة تم بصورة جيدة جداً، وعملنا على عدد من النقاط المهمة والحاسمة التي نحتاج إليها، ولا يزال أمامنا حصتان تدريبيتان سنعمل خلالهما على بعض التفاصيل قبل المباراة«.

وتابع:»بشكل عام، تم التحضير بشكل جيد، واللاعبون جميعهم جاهزون للمباراة، ونعرف أننا سنواجه منافساً قوياً، ولذلك يجب أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نحافظ على تركيزنا«.

وعن أهمية المواجهة في ظل الصراع المبكر على صدارة الترتيب، أكد جاردين أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على شكل المنافسة، لكنه أشار إلى أن الفوز في مواجهة مباشرة بين فريقين في المقدمة يمنح صاحبه أفضلية مهمة.

وقال:»من الصعب أن أقول رأيي بشكل حاسم في هذا الموضوع الآن، لكن بالتأكيد عند تحقيق الفوز سيكون الفريق الفائز في أفضلية. نحن أمام مواجهة قوية، ولذلك يجب أن يكون التحضير لها بالمستوى نفسه من القوة والتركيز«.

وتطرق المدرب البرازيلي إلى المواجهة الفنية المنتظرة مع الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الجزيرة، وقال:»سمعت الكثير والكثير عن كوزمين، وبالتأكيد لدي الشغف لخوض هذه المواجهة، وسيكون من الجيد أن نلتقي، ولكن تركيزنا في النهاية سيكون على فريقنا وعلى ما يجب أن نقدمه داخل الملعب«.

وأشاد جاردين بما قدمه الجزيرة منذ انطلاق الموسم، مؤكداً أن نتائجه تعكس قوته، وقال:»الجزيرة يظهر لي بقوة كبيرة، وهو فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، ولذلك نعرف جيداً حجم المباراة وما تحتاج إليه من عمل وتركيز".

وتأتي القمة في توقيت مبكر من الموسم، لكنها تمثل أول مواجهة مباشرة بين المتصدر والوصيف، بعد نجاحهما في حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الأولى، ما يجعل نقاط السبت فرصة لأحدهما للانفراد بالصدارة ومواصلة البداية المثالية.