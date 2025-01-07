«أسبوع نجوم الكرة في الشارقة 2025» ينطلق الجمعة

ينطلق «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة 2025»، الجمعة المقبلة، ويستمر حتى 13 يناير الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

ويتضمن الأسبوع - الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، بهدف تعزيز المشهد السياحي الرياضي في الإمارة، والتعريف بوجهاتها ومعالمها - مجموعة من الفعاليات الرياضية.

ويشارك أكثر من 145 لاعباً من أكثر من 27 دولة حول العالم في فعاليات «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف» يومَي 11 و12 الجاري.

ويشهد ملعب الجادة الرياضي، الذي تم بناء استاد مصغر بداخله ليتسع حتى 2000 متفرج، فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» في 11 يناير، التي ستكون تحت عنوان «ليلة نجوم الكرة» وتشمل مباراة ودية في كرة القدم يشارك فيها 22 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، من بينهم فرانشيسكو توتي، وفابيو كانافارو، وريفالدو، ومايكل أوين، وبابو غوميز، وديفيد تريزيغيه، وعصام الحضري، بجانب مشاركة أسطورة من أساطير كرة القدم الإيطالية الذي سيتم الإعلان عن اسمه خلال أيام.

وفي اليوم الثالث، تقام فعالية «جولة النجوم للبادل»، حيث يتنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة بـ«ملاعب البادل في الجادة».