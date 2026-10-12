صنّاع «البحث عن نيمو» و«شركة المرعبين».. في الشارقة قريباً

يستضيف «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، في دورته الرابعة، خبرات إبداعية أسهمت في إنتاج عدد من الأعمال العالمية، من «شركة المرعبين المحدودة» و«حكاية لعبة»، إلى «البحث عن نيمو» و«أبطال خارقون».

وعلى مدار أربعة أيام، من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، سيحمل المتحدثون إلى المؤتمر، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في «الجادة» بالشارقة، خبراتهم الواسعة في الإخراج، وقيادة الاستوديوهات، وتحريك الشخصيات، وبرمجة محتوى الأطفال، والتقنيات الإبداعية الناشئة، ليقدموا عبر جلسات وورش متخصصة خبرات عملية في صناعة الأعمال التي تصل إلى جمهور عالمي، وبناء بيئات الإنتاج، وتطوير المسارات المهنية، وقراءة ما تبحث عنه شركات البث والمنصات في المحتوى الجديد.

ويحمل رئيس قسم السرد القصصي في «آي تيل»، أندرو غوردون، إلى المؤتمر خبرة تمتد لأكثر من عقدين، شارك خلالها في عدد من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، من بينها «شركة المرعبين المحدودة»، و«البحث عن نيمو»، و«أبطال خارقون»، و«حياة حشرة»، و«خلطبيطة بالصلصة».

وعمل غوردون كبير محركي شخصية «مارد وشوشني»، وأسهم في تحريك شخصيات من بينها «ريمي» و«غيل» و«إدنا مود» و«باز لايتيير»، قبل أن ينتقل إلى أدوار قيادية، شملت رئاسة قسم الرسوم المتحركة في «DNEG» بلندن، والعمل مخرجاً مشاركاً في «مينيونز: صعود غرو».

وسيقدم غوردون، في 25 الجاري، ورشة تستكشف حضور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مراحل صناعة الرسوم المتحركة، من توليد الأفكار والتطوير البصري إلى السرد وابتكار الشخصيات وسير عمل الإنتاج.

أما المخرج ومحرك الرسوم المتحركة الأميركي، دوغ سويتلاند، فيأتي إلى الشارقة بخبرة ارتبطت منذ بدايات «بيكسار» بصناعة الحركة والأداء على الشاشة، إذ شارك في «حكاية لعبة»، و«شركة المرعبين المحدودة»، و«البحث عن نيمو»، و«أبطال خارقون»، وحصل خلال مسيرته على جائزتي «آني» متتاليتين عن أعماله في التحريك، قبل أن يخوض تجربته الإخراجية الأولى مع الفيلم القصير «بريستو»، الذي نال ترشيحات لجوائز الأوسكار و«آني».

ويشارك سويتلاند، في 22 الجاري، بجلسة تتناول النسخة الأصلية والدبلجة العربية من خلال «حكاية لعبة»، فيما يقدم في 24 الجاري ورشة تتناول السرد البصري وأداء الشخصيات والتوقيت الكوميدي وبناء المشهد والتحريك، ويعود غوردون وسويتلاند للاجتماع في جلسة مشتركة في 25 الجاري، يستعيدان خلالها السنوات الأولى لـ«بيكسار»، وما شكّل ثقافتها الإبداعية والإنتاجية وتجربتها في صناعة عدد من أشهر أعمال الرسوم المتحركة عالمياً.

فيما سيشارك الرئيس التنفيذي لشركة «بوليغون بيكتشرز»، شوزو جون شيوتا - الذي يمتلك خبرة تمتد لعقود في إدارة وتطوير أحد أبرز استوديوهات الرسوم المتحركة الرقمية في اليابان - في المؤتمر بجلستين، ففي 23 الجاري سيستعرض تجربة «بوليغون بيكتشرز» الممتدة لأكثر من 40 عاماً، وفي 24 الجاري سيقدم جلسة يشارك فيها دروساً عملية حول بناء مسيرة مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية.

كما ستشارك في المؤتمر مؤدّية المشاهد الخطرة والممثلة لورين ماري كيم، التي تمتد خبراتها عبر السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو، وتشمل أعمالها «ذا ماندالوريان»، و«فيوريوس 7»، و«ديرديفل»، وغيرها، إذ أدّت دور البديلة في المشاهد الخطرة لشخصية (إلكترا)، إلى جانب مشاركتها في لعبتي ذا لاست أوف إس: الجزء الثاني، ومورتال كومبات 11، وبفضل خلفيتها في فنون القتال والرقص والأكروبات، تجمع كيم في عملها بين الأداء أمام الكاميرا، وتنفيذ مشاهد الحركة خلف الكواليس.

وستقدم كيم، في 24 الجاري، جلسة بعنوان فن المبارزة بالسيوف الضوئية، وتعيد تقديمها في اليوم التالي.

واستناداً إلى خبرتها في أداء التقاط الحركة لشخصية «آسوكا تانو» في الموسم السابع من «حرب النجوم: حروب المستنسخين»، ستستعرض كيم كيف تسهم الحركة ووضعيات الجسد وتقنيات فنون القتال وتصميم الحركات القتالية في تشكيل مشاهد القتال السينمائي. كما تتناول الجلسة المبارزة بالسيف الضوئي مزدوج النصل، وتقنيات استخدام سيفين ضوئيين والقبضة المعكوسة المرتبطة بأسلوب «آسوكا تانو» القتالي.

منصة لقادة الصناعة

يجمع مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب على مدى أربعة أيام، نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع ضمن برنامج من الجلسات الحوارية، إلى جانب عروض الأفلام والعروض الحية، موفراً منصة تجمع قادة الصناعة وأصحاب الخبرات، والمواهب الصاعدة، والطلبة، وعشاق الرسوم المتحركة، وتعزز التعاون وتبادل المعرفة بين الأسواق والتخصصات الإبداعية المختلفة.

• 22 حتى 25 أكتوبر الجاري، تُنظّم الدورة الرابعة لـ«المؤتمر» في «الجادة».