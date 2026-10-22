«أم كلثوم» على مسرح المجاز بصوت مي فاروق

يستضيف مسرح المجاز في الشارقة أمسية غنائية للفنانة، مي فاروق، في 19 ديسمبر المقبل، تقدم خلاله باقة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، وتستذكر خلالها إرثها الغنائي، وتستعيد أعمالها الخالدة.

وتُعدّ مي فاروق من أبرز الأصوات الطربية المعاصرة في العالم العربي، وتتميّز بإتقانها غناء التراث العربي الأصيل.

واشتهرت بتقديمها أغاني لكبار الفنانين، خصوصاً أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، وبرزت على أشهر المسارح في الوطن العربي، وحفلات دار أوبرا المصرية.

وقدمت مي فاروق بصوتها شارات غنائية بقيت في الأذهان.

وسيستحضر عشاق الطرب في أمسية «ليلة أم كلثوم» روائع كوكب الشرق وأعمالها الفنية الخالدة في ذاكرة الوجدان العربي، التي خاطبت مختلف الأجيال مع تغير الأزمنة واختلافها، في أجواء طربية استثنائية تحتفي بقيمتها الفنية في تاريخ الموسيقى العربية، وتعود بالجمهور إلى زمن الطرب الأصيل.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يحتضنها مسرح المجاز، وتجمع نخبة من نجوم الغناء العربي، وتقدم للجمهور تجارب موسيقية متنوعة، تُعزّز مكانة الشارقة وجهةً للفعاليات الثقافية والفنية، وتواصل من خلالها استقطاب محبي الموسيقى من مختلف الأجيال.