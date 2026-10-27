مبارزات «حرب النجوم» في تجربة تفاعلية بالشارقة

أتاحت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة لضيوفها فرصة المشاركة في تجارب تفاعلية مميزة، ومن بينها تجربة مستوحاة من مشاهد القتال في سلسلة «حرب النجوم» الشهيرة.

وتعلم المشاركون في ورشة «فن المبارزة بالسيوف الضوئية»، التي جاءت ضمن المؤتمر، الذي أسدل الستار على فعالياته، أول من أمس، بمنطقة الجادة في الشارقة، كيفية أداء مبارزة سينمائية تجمع بين الحركة والتمثيل والتنسيق الدقيق، بإشراف مؤديتَي المشاهد الخطرة والمدربتين لورين ماري كيم وبي بي يوان.

وعرّفت الورشة المشاركين بأسرار تصميم مشاهد القتال السينمائي، بدءاً من تمارين الإحماء والحركات الأساسية، مروراً بالتدريب على التحكم بالسيف الضوئي وتوقيت الضربات وردود الفعل، وصولاً إلى أداء مبارزة ثنائية آمنة، يجسد فيها أحد المشاركين أسلوب شخصية «دارث مول»، فيما يؤدي شريكه حركات شخصية «أهسوكا تانو».