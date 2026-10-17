من «هاري بوتر» إلى «غريندايزر».. السينما والأنمي يلتقيان في الشارقة

يستضيف «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري في منطقة الجادة بالشارقة، ثلاث حفلات موسيقية تقدمها أوركسترا متكاملة، تأخذ الجمهور في رحلة عبر أشهر المقطوعات الموسيقية من عالم السينما والأنمي وأفلام الرسوم المتحركة. وتنطلق سلسلة الحفلات يوم الخميس 22 أكتوبر، في تمام الساعة 9:00 مساءً، مع حفل يصطحب الجمهور في رحلة موسيقية عبر مجموعة من أبرز الإنتاجات السينمائية في عوالم المغامرة والفانتازيا والخيال العلمي والأفلام الغنائية. ويتضمن الحفل مقطوعات من أفلام «سوبرمان» و«حرب النجوم» وإنديانا جونز، وهاري بوتر والحديقة الجوراسية وقراصنة الكاريبي، وغيرها.

ويوم السبت 24 أكتوبر، يحتفي حفل أصداء الخيال بموسيقى الأنمي الياباني والثقافة الشعبية الكورية، من خلال مقطوعات مستوحاة من مجموعة من الأعمال الشهيرة، منها غريندايزر وهجوم العمالقة، وإيفانجيليون، وصيادات الشياطين من الكيبوب.

وتُختتم سلسلة الحفلات يوم الأحد 25 أكتوبر، مع حفل ليلة من حكايات ديزني، الذي يقدم مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية من أعمال ديزني وأفلام الرسوم المتحركة الأخرى. ويستمتع الجمهور بموسيقى من أفلام الجميلة والوحش، وهرقل، ومولان، والأسد الملك، و«علاء الدين»، و«سندريلا»، وغيرها من الأعمال المحبوبة. ويُتاح حضور الحفلات الموسيقية ضمن جميع فئات تذاكر مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة، دون الحاجة إلى شراء تذاكر منفصلة للحفلات، على أن تكون تذكرة الدخول اليومية صالحة في اليوم الذي يُقام فيه الحفل المراد حضوره.

ويكون الدخول بحسب أسبقية الحضور وتبقى المقاعد المخصصة لحاملي تذاكر الفئة المميزة محجوزة حتى 10 دقائق قبل بدء كل حفل.