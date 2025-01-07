عموتة: إدارة الجزيرة متفهمة المرحلة الانتقالية.. وثقتي بنفسي كبيرة

xأكد مدرب الجزيرة، المغربي الحسين عموتة، أنه يتقبل الانتقادات التي تعرض لها بسبب النتائج السلبية التي حققها في بداية الموسم، قبل أن يتعافى الفريق تدريجياً وبات يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 20 نقطة، متأخراً بفارق ثماني نقاط عن الشارقة «المتصدر».

وقال عموتة لـ«الإمارات اليوم» بعد الفوز الكبير الذي حققه «فخر أبوظبي»، أول من أمس، في الجولة الـ11 على حساب البطائح بثلاثة أهداف نظيفة: «المدرب يمكن أن يكون هو الحلقة الأضعف في تلقي الانتقادات، لكن لدي ثقة كبيرة بنفسي، وهذه ليست أول تجربة بالنسبة لي كوني مررت بتجارب كبيرة محلياً وخارجياً، وإدارة النادي متفهمة بشكل كبير بأن الفريق يمر بمرحلة انتقالية، لكن المؤشرات الحالية تؤكد قدرة الفريق على الظهور بقوة من خلال روح اللاعبين.. والمستقبل سيكون أفضل».

وأوضح: «هدف الجزيرة هذا الموسم أن يكون ضمن الأربعة الأوائل والمنافسة على لقب الدوري، وأنا سعيد بعودة الفريق إلى طريق الانتصارات مجدداً في الدوري لأن ذلك مهم جداً، خصوصاً بعد الخسارة التي تعرضنا لها على ملعبنا أمام العين في الجولة العاشرة».

وأضاف مدرب الجزيرة: «على الرغم من الظروف التي يعانيها الفريق خصوصاً على صعيد غياب عدد كبير من اللاعبين، فإنني توقعت أن تكون ردة فعل الفريق أمام فريق البطائح إيجابية، وهذا ما حدث بالفعل، فلا يمكن للجزيرة أن يخسر على التوالي مرتين في الدوري، وأن يخسر مزيداً من النقاط».

وتابع عموتة: «مباراة البطائح لم تكن سهلة، لكن الجزيرة كان حاضراً سواء على صعيد التركيز أو الانضباط التكتيكي والواجبات الدفاعية والهجومية، ونجح الفريق في استغلال الفرص التي سنحت له، كما أن توقيت الهدفين الأول والثاني في الدقيقة (39)، ومع بداية الحصة الثانية (49) كان مهماً جداً، وساعد الفريق كثيراً في المباراة».

وعن مدى قدرة الجزيرة على القتال في ثلاث جبهات بالدوري ونصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، قال عموتة: «أتمنّى أن يكون الفريق قادراً على المنافسة في كل هذه البطولات، خصوصاً أن الجزيرة سيدخل كل مسابقة بكل جدية وسنتعامل مع كل مباراة على حدة، ونحاول أن نستفيد من المعنويات المرتفعة حالياً للاعبين وتسخيرها لمصلحة الفريق، كون هذه المعنويات لا تأتي إلا بالفوز، وبالتالي يكتسب اللاعبون ثقة كبيرة، لذلك يجب على الكل أن يبذل المجهود المنتظر حتى يظهر الجزيرة بالمستوى الذي يليق به».

وأوضح عموتة: «مرّ الجزيرة بظروف صعبة، وتحتاج مجموعة من اللاعبين في الفريق إلى الحصول على فرصتهم في اللعب، والقسم الآخر بحاجة للتعافي من الإصابات التي تعرضوا لها أخيراً، خصوصاً أن هناك ستة لاعبين في الخط الخلفي غابوا عن مباراة البطائح».

وأضاف عموتة «الأجواء حالياً في الفريق إيجابية، وهناك تركيز كبير من قبل اللاعبين، وأتمنّى عودة اللاعبين الغائبين حتى تكون هناك خيارات أكثر».

وعن حاجة الفريق إلى لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال عموتة: «لدينا في الفريق مركزان شاغران ضمن فئة (اللاعبين المقيمين)، ونسعى إلى اختيار لاعبين مميزين خصوصاً في الخط الخلفي أو الوسط».

مدرب الجزيرة:

. توقعت ردة فعل إيجابية أمام البطائح.. لا يمكن أن يخسر الجزيرة مباراتين على التوالي.

. هدف «فخر أبوظبي» الوجود بين الأربعة الأوائل.. والمنافسة على لقب الدوري.

. لدينا مركزان شاغران ضمن فئة «المقيمين»، ونسعى إلى اختيار الأفضل في الخط الخلفي أو الوسط.

. 6 لاعبين في الخط الخلفي غابوا عن الجزيرة في مباراة البطائح.

. الجزيرة يقاتل في 3 جبهات بالدوري، ونصف نهائي مسابقتَي كأس رئيس الدولة وكأس المحترفين.