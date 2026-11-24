القاهرة - د. ب. أ

قرر النادي الأهلي اليوم الثلاثاء مضاعفة العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتجميد مستحقاتهم المالية لأجل غير مسمى، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد مساء الاثنين في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الأهلي في بيان أن قرار تجميد المستحقات يشمل جميع عناصر الفريق، دون أن يحدد قيمة العقوبات الموقعة على اللاعبين.

وقرر الأهلي عقب المباراة الاستغناء عن مدربه المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، وكلّف ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، بطرح الأسماء المرشحة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في مستهل مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.