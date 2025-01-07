معيوف بطل سباق نزوى للدراجات

فاز دراج نادي شباب الأهلي، سيف معيوف، بالمركز الأولى في سباق الدوري العام لدراجات الطريق، الذي أقيم بمنطقة نزوى لفئات (الكبار وتحت 23 سنة وفرق وهواة مواطنين)، بمشاركة 75 دراجاً، لمسافة 132 كيلومتراً.

ونجح دراج المنتخب الوطني معيوف في الحصول على الميدالية الذهبية، وتقلد قائد الفريق، أحمد المنصوري، الميدالية الفضية، ونال أسامة صباحي من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الميدالية البرونزية.

وفي منافسات تحت 23 عاماً، حل نيكولا ألكسندر من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الأول، تلاه ماكسيم أركوف من نادي النصر ثانياً، وكريم محمد من نادي الحمرية ثالثاً.

وفي منافسات الفردي العام، تصدر راشد محمد إبراهيم من فريق «إيه بي إتش»، تلاه سعيد كهور من شرطة دبي ثانياً، وزميله في الفريق عبدالله محمد الحاج ثالثاً، كما شهدت المنافسات سباق الماسترز (فوق 40 عاماً) وفرق هواة، وجميعها كانت للمواطنين فقط.

وتوج الفائزين رئيس اتحاد الدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، والأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، الدكتور ياسر الدوخي، وممثلو الأندية المشاركة.