7 جولات لـ «بطل الإمارات للشراع» في 2025

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برنامج سلسلة جولات 2025 لبطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث، التي تتضمن سبع جولات ستبحر فيها قوارب الشراع الحديث في فئات الكا 7 و6 و4 وأوبتمست.

وقال الاتحاد في بيان صحافي: «ستظهر ضمن فئات سلسلة الجولات للمرة الأولى منافسات قوارب (إس بي 20) المخصصة للفرق».

وتحتضن شواطئ دبي الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث يستضيف نادي زوارق شاطئ دبي الجولة الافتتاحية يومي 18 و19 الجاري، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولة الثانية يومي الأول والثاني من فبراير المقبل.

وتنتقل البطولة في جولتها الثالثة إلى شاطئ مدينة الحمرية في الشارقة، حيث ينظم نادي الحمرية المنافسات يومي الخامس والسادس من شهر أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الجولة الرابعة للمرة الأولى في أم القيوين يومي الرابع والخامس من مايو المقبل، بضيافة نادي أم القيوين للرياضات البحرية.

وتقام منافسات الجولتين الخامسة والسادسة على مياه العاصمة أبوظبي، حيث سينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الخامسة يومي 18 و19 أكتوبر، ثم ينظم نادي زي كلوب الجولة السادسة يومي 15 و16 نوفمبر، فيما يحتضن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الجولة السابعة والختامية يومي 13 و14 ديسمبر.

برنامج 2025:

19-18 يناير: الجولة 1 نادي زوارق شاطئ دبي.

2-1 فبراير: الجولة 2 نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

6-5 أبريل: الجولة 3 نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

5-4 مايو: الجولة 4 نادي أم القيوين للرياضات البحرية.

19-18 أكتوبر: الجولة 5 نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

16-15 نوفمبر: الجولة 6 نادي زي كلوب أبوظبي.

13- 14 ديسمبر: الجولة 7 نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.