«زلزال» و«الذهب» و«KHK» بطلة التجديف المحلي

فازت القوارب «زلزال 51» و«الذهب 66» و«KHK» بألقاب الأشواط الثلاثة للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، بعد منافسات قوية ومثيرة شهدت تألق نخبة القوارب والبحارة.

ومع ختام الجولة، اكتمل عقد المتأهلين إلى كأس آل مكتوم للتجديف المحلي، المقررة إقامتها السبت المقبل، بمشاركة 30 قارباً، بواقع 20 قارباً في الأشواط المحلية و10 قوارب في الشوط المفتوح.

ونجح القارب «زلزال 51»، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة فهد أحمد المري، في حصد المركز الأول في الشوط المحلي الأول.

وفي الشوط المحلي الثاني، انتزع القارب «الذهب 66»، لمالكه وقائده النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغماسي، المركز الأول، أما الشوط المفتوح، فتوج بلقبه القارب «KHK» رقم 54 من البحرين، لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط.

من جهته، أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن الجولة الثانية قدمت صورة مميزة عن التطور الذي تشهده رياضة التجديف المحلية، في ظل ارتفاع مستوى التنافس بين القوارب المشاركة، والاهتمام المتواصل من الملاك والنواخذة والبحارة بهذه الرياضة التراثية الأصيلة.

وقال: «تمثل كأس آل مكتوم محطة مهمة في موسم السباقات البحرية التراثية، وتحظى بمكانة خاصة لدى أهل البحر وعشاق رياضة التجديف، ونعمل في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توفير جميع مقومات النجاح التنظيمي والفني لهذا الحدث، بما يواكب أهميته، ويسهم في تعزيز حضور رياضاتنا التراثية والمحافظة على موروثنا البحري الأصيل».

وأشار إلى أن اكتمال قائمة المتأهلين يرفع من مستوى الترقب للمنافسات المقبلة، خصوصاً مع تقارب مستويات القوارب، وما أظهرته الجولتان من ندية وإثارة، متوقعاً أن تشهد كأس آل مكتوم صراعاً مفتوحاً على المراكز الأولى.