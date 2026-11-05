«دبي البحري» يطلق سباقات التجديف التراثية المحلية

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إطلاق سباقات التجديف التراثية المحلية، وذلك مع فتحه باب التسجيل في سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدماً الجولة الأولى، والمقررة إقامته، بعد غدٍ، في منطقة الجداف.

واعتمدت اللجنة الفنية إقامة شوطين رئيسين للسباق، وهما الشوط المفتوح المتاح للمؤسسات الخاصة والحكومية وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والشوط المحلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات.

ويحتضن الجداف ثلاث جولات متتالية من سباقات التجديف، وتلي الجولة الأولى، إقامة الجولة الثانية يوم 14 نوفمبر الجاري، على أن تكون المحطة الثالثة والأبرز مع النسخة الـ30 من كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، والمقررة يوم 21 نوفمبر.

ورحب مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، بالمشاركين في سباقات التجديف التراثية المحلية، وقال: «أكمل النادي استعداداته التنظيمية لانطلاق الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدماً، ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من التعليمات والإجراءات التي تضمن تنظيم المنافسات بالصورة المطلوبة، بداية من التسجيل والاجتماع التنويري، وصولاً إلى إجراءات الاصطفاف والانطلاقة ومسار السباق، ونتطلع إلى انطلاقة قوية للموسم في سباقات التجديف التراثية، وندعو جميع المشاركين إلى الاطلاع على التعليمات والالتزام بالإجراءات التنظيمية والفنية المعتمدة، بما يسهم في توفير أفضل الظروف للمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القوارب».