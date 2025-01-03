إسماعيل مطر: اختياري ضمن «أساطير الكرة الخليجية» يوم مشرق في حياتي

رشّح اتحاد الإمارات لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، إسماعيل مطر، لحفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية الذي تقيمه اللجنة العليا المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) على هامش المباراة النهائية غداً في الكويت.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «أسهم إسماعيل مطر مع منتخب الإمارات في الحصول على لقبَي (خليجي 18) عام 2007 في الإمارات، و(خليجي 21) في مملكة البحرين عام 2013».

وذكر البيان: «تقدّم الأسطورة إسماعيل مطر بالشكر والتقدير للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على اختيار اسمه لحفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية»، مثمناً في الوقت نفسه دور اتحاد الكرة في دعم نجوم الكرة الحاليين والسابقين.

وقال مطر: «إنه يوم جديد ومشرق في حياتي المهنية يضاف إلى السنوات التي قضيتها في الملاعب، فاختياري ضمن نخبة أساطير الكرة الخليجية أمر مشّرف لكل لاعب أعطى وقدّم خلاصة فنه وخبراته ومهاراته لصالح بلده وجمهوره».

وأشاد الأسطورة مطر بفكرة تكريم أساطير الكرة الخليجية، مؤكداً أنها تحفز الأجيال الجديدة من اللاعبين على تقديم أفضل عطاء وأداء في الملاعب، معبراً عن سعادته باختياره لهذه المناسبة الكروية الجميلة.

وتكرّم اللجنة العليا المنظمة لـ«خليجي 26» لكرة القدم في الكويت أساطير منتخبات الخليج، تقديراً لإنجازاتهم خلال بطولات كأس الخليج العربي.

ويختار كل اتحاد خليجي لاعباً واحداً من النجوم السابقين لتكريمه في هذه المناسبة.

. كل اتحاد خليجي يختار لاعباً واحداً من النجوم السابقين لتكريمه في حفل «الأساطير».