مليون دولار مكافأة بطل «خليجي 27».. وأفضل لاعب سيحصل على «شقة»

أكد الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الرميحي، في تصريحات إعلامية، أن بطل كأس الخليج «خليجي 27»، المقامة حالياً في مدينة جدة السعودية، سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون دولار.

وأوضح الرميحي أن وصيف البطولة سيحصل على 500 ألف دولار، فيما سينال أفضل لاعب في البطولة جائزة عبارة عن «شقة»، على أن يُحدد موقعها لاحقاً.

وتشهد «خليجي 27» مشاركة ثمانية منتخبات، هي السعودية والكويت والعراق وعُمان والإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وتقام منافسات البطولة في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل.