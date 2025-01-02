ميريز: فوز الجزيرة أهم من إحرازي الأهداف

أبدى لاعب نادي الجزيرة، الأرجنتيني رامون ميريز، سعادته بتأهل «فخر أبوظبي» إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (مصرف أبوظبي الإسلامي)، مؤكداً أن فوز الفريق أهم من إحرازه الأهداف.

وقال ميريز لـ«الإمارات اليوم» إن الجزيرة حقق انتصاراً صعباً على العين في إياب الدور ربع النهائي، لافتاً إلى أنه رغم سعادته بإحرازه هدفين في مرمى «الزعيم»، إلا أن هذه السعادة لم تكن لتكتمل إلا بتأهل الفريق إلى المربع الذهبي.

وأوضح: «لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، بينما زاد اللقاء تعقيداً إحراز العين الهدف الأول في بداية المباراة، في الوقت الذي خسرنا فيه لقاء الذهاب بهدف دون رد».

وأضاف: «الأمر الجيد أن ردة فعل لاعبي الجزيرة كانت قوية، وأحرزنا هدفين في الشوط الأول، لنستعيد حظوظنا في التأهل، وأضفنا الهدف الثالث، وكنا في طريقنا لحسم المباراة لمصلحتنا، ولكن دخل مرمانا هدف في الوقت القاتل بسبب قلة التركيز، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لنا».

وتأهل الجزيرة للدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين، بعدما تخطى عقبة العين بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في مجموع المباراتين 3-3.

وكان الجزيرة قد خسر ذهاباً في ملعب العين بهدف دون ردّ، وعاد ليفوز على ملعبه 3-2، ليتم اللجوء إلى الركلات مباشرة التي حسمها الجزيرة.

وسيواجه «فخر أبوظبي» فريق الوصل في الدور نصف النهائي من البطولة.

وشدد اللاعب الأرجنتيني على أن استمرار الجزيرة في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها يعد أمراً إيجابياً. وقال: «من الجيد أننا مستمرون في جميع البطولات، حيث إن الفريق تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وصعدنا إلى نصف نهائي كأس المحترفين».

في المقابل، أكد أن رغبة «فخر أبوظبي» في المنافسة على لقبي الكأسين لا تعني عدم اهتمام الفريق بمسابقة الدوري. وقال: «مرحلة الذهاب من الدوري اقتربت من نهايتها، والفارق اتسع بين الجزيرة والفرق التي تنافس على المراكز الأولى، ولكن رغم ذلك لا نفكر في الأمر بهذه الطريقة».

وتابع: «لدينا ثلاث مباريات في الدور الأول، و13 مباراة في الدور الثاني، وكل شيء جائز حدوثه، إذ إن الأهم أن نركز على مبارياتنا، وأن نتجنب الأخطاء التي كلفتنا خسارة العديد من النقاط في المباريات الماضية».

وأعرب رامون ميريز عن سعادته بتجربته الأولى في الإمارات، وقال: «الأجواء رائعة هنا في الشتاء، وبشكل عام كل شيء جميل في دولة الإمارات، وأنا مستمتع بمعيشتي هنا، بينما في الوقت نفسه مستوى الدوري جيد جداً، والمنافسة تشهد وجود العديد من الأندية، ما يجعل من الصعب توقع هوية الفائز، وتصبح جميع المباريات صعبة».

واختتم اللاعب الأرجنتيني تصريحاته بقوله: «وظيفتي هي إحراز الأهداف، ولكن عندما يقترن ذلك بتحقيق الفريق للانتصارات، تصبح لهذه الأهداف قيمة أكبر، وأتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً في نتائج الجزيرة على مستوى الدوري، إلى جانب المنافسة على لقبي الكأسين».