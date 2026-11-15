فينيسيوس يقود الجزيرة إلى وصافة كأس المحترفين

انتزع الجزيرة فوزاً مهماً على بني ياس بهدف دون رد، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس المحترفين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف الوصل المتصدر برصيد 12 نقطة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فينيسيوس ميلو في الدقيقة 54، ليمنح الجزيرة ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على المراكز المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة محاولات هجومية من الفريقين، قبل أن ينجح الجزيرة في استغلال إحدى الفرص خلال الشوط الثاني، ويحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصاره الثالث في البطولة.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده من سبع إلى 10 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً خلال أربع مباريات، ليواصل مطاردة الوصل على الصدارة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند ست نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة، ليتراجع في جدول الترتيب.