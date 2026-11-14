سباعية للصقور وثمانية لأكاديمية العين في انطلاق منافسات كأس الإتحاد

حقق فريق الإمارات فوزاً كبيراً على فرانك بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن منافسات دور الـ64 لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم.

وسجّل أهداف «الصقور» الأردني بهاء فيصل (24 و62)، والفرنسي سيدي حامد (38)، والبرازيلي داليسوم رودريغوز (70 و86)، والنيجيري موموني كابوري (84 و87).

وفاز العربي على فونيكس يونايتد (2-1)، وسجّل هدفي الفائز البرازيلي ريجيكس جاكومين (66 و90+4)، بينما سجّل لفونيكس يونايتد الجنوب أفريقي كيرسلي بيترسون (90).

وتغلب دبا على ديزرت فالكون بهدفين دون مقابل، سجّلهما عيسى خلفان (86)، والأرجنتيني نيقولا كيليمنتي (90+6)، فيما فاز دبا الحصن على العروبة (2-0)، والفجيرة على الشهامة (3-1).

وفي بقية النتائج، فاز فريق أكاديمية العين على يونايتد (8-2)، والجزيرة الحمراء على الوحدة (درجة ثالثة) بنتيجة (4-2)، وسيتي على نوفا ستار (3-1)، وريد كاسل على جولدن ستار (3-0).

وتُقام البطولة في نسختها الثانية بمشاركة فرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بنظام خروج المغلوب، ويحمل بالم سيتي لقب النسخة الأولى، بعدما تغلب على حتا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.