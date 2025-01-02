روضة وأمل وخلود شاركن بفاعلية في تحكيم مباريات الرجال

شاركت الحَكَمات الإماراتيات، روضة المنصوري وأمل جمال وخلود الزعابي، بفاعلية في إدارة مباريات كرة القدم للرجال، خلال الموسم الكروي الحالي 2024-2025، سواء على صعيد مباريات دوري أدنوك للمحترفين أو كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، إذ ظهرن حتى الآن سبع مرات خلال الموسم الحالي، ثلاث منها في الدوري، وأربع في كأس الرابطة.

وقال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ست نصائح أقدمها للحكمات، خصوصاً أنهن في بداية مشوارهن التحكيمي بدوري المحترفين، تتمثل في ضرورة المعرفة الجيدة بقانون كرة القدم وفهمه، والتمتع باللياقة البدنية العالية، وضرورة الوجود بالقرب من مكان لعب الكرة، كون ذلك يساعد على اتخاذ القرارات التحكيمية السليمة، والفهم التكتيكي للعبة، وطريقة لعب الفريقين، كون ذلك يعد من الأمور المهمة حالياً في التحكيم، فضلاً عن التحضير الجيد قبل وأثناء المباراة، وكل هذه تعد من الأمور التي تساعد حكمات كرة القدم على تطوير مستوياتهن».

وأوضح: «مهمة الحكم هي نجاح المباراة، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال التحضير الجيد، وهناك تطور كبير في مستويات الحَكَمات، وهذا يعكس هدف اتحاد الكرة ولجنة الحكام في تطوير العنصر النسائي، والدفع به للمشاركة في إدارة مباريات في دوري المحترفين لكرة القدم للرجال، لاسيما خلود الزعابي وأمل جمال وروضة المنصوري، فقد شاهدنا العنصر النسائي في التحكيم العام الماضي، وهن يشاركن في إدارة مباريات كرة القدم للرجال، وكذلك هذا الموسم، وعليهن استغلال الفرصة الحالية التي أتاحتها لهن لجنة الحكام في اتحاد الكرة».

وشاركت الحكمة أمل جمال حكماً مساعداً ثانياً ضمن طاقم التحكيم بقيادة الحكم يحيى الملا، الذي قاد مباراة الشارقة والعروبة ضمن الجولة الخامسة، فيما شاركت روضة المنصوري حكماً رابعاً في المباراة ذاتها، وشاركت خلود الزعابي كحكم فيديو مساعد في مباراة العروبة وعجمان التي قادها حكم الساحة عمر آل علي، ضمن الجولة العاشرة للدوري.

وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي شاركت الحكمة أمل جمال حكماً مساعداً أول في مباراة النصر والعروبة التي انتهت بفوز النصر 2-1، وقادها الحكم أحمد سالم خلفان، فيما شاركت خلود الزعابي مساعداً لحكم الفيديو، وفي المسابقة ذاتها، كانت أمل جمال مساعداً أول ضمن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين بني ياس والوصل التي قادها الحكم سلطان محمد صالح، وانتهت بالتعادل السلبي، ووجدت خلود الزعابي حكماً مساعداً للفيديو في مباراة الفريقين بجولة الذهاب التي قادها حكم الساحة ناصر العلي، وانتهت بفوز الوصل 3-1.