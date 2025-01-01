عقدة الاحتفاظ باللقب تصدم أبطال «كأس الرابطة» للموسم الـ 16

طابقت مواجهات إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) التوقعات المسبقة في تحديد هوية الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، وذلك عطفاً على نتائج مباريات الذهاب التي لم تشهد انتصارات حاسمة لفريقي الوحدة والعين، في حين أن كلاً من الوصل وشباب الأهلي حققا انتصاراً مريحاً.

وكان الوحدة قد حقق فوزاً مفخخاً على ضيفه الشارقة 1-صفر، وهي النتيجة ذاتها التي تخطى بها العين ضيفه الجزيرة، وهو ما كان سبباً في وداعهما إياباً بعد خسارة الأول 2-4، والثاني بركلات الترجيح.

في المقابل، فاز شباب الأهلي على النصر 2-صفر، فيما فاز الوصل على بني ياس 3-1، وهو الفارق المريح الذي رجح كفتهما إياباً وجنّب «فرسان دبي» على وجه التحديد عنصر المفاجأة.

وبينما ضرب الشارقة موعداً مع شباب الأهلي في نصف النهائي، فإن ذلك يعني وصول بطل سابق للمباراة النهائية، إذ سبق أن توّج كل من «الملك» و«فرسان دبي» باللقب في السنوات الماضية.

وعلى مستوى نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين الوصل والجزيرة، فإن «الإمبراطور» يطارد لقبه الأول في البطولة بعد خسارته للمباراة النهائية في النسخة الماضية، وهو ما حرمه التتويج بالثلاثية وقتها. في المقابل، يمني «فخر أبوظبي» نفسه هو الآخر بصعود منصة التتويج الغائب عنها منذ أن حقق لقبه الأول والأخير في نسخة 2009-2010.

وعلى صعيد الأهداف المسجلة في مباريات الإياب، فقد كان المشهد مختلفاً عن الذهاب الذي أحرزت فيه الأندية الثمانية مجتمعة ثمانية أهداف فقط، إذ جرى تسجيل 21 هدفاً، من بينها 10 أهداف كاملة في مباراة النصر وضيفه شباب الأهلي. وقد أسفر الدور ربع النهائي عن استمرار العقدة التاريخية المتمثلة في عدم قدرة البطل على الاحتفاظ بالدرع للموسم الـ16 توالياً وتحديداً منذ انطلاقة المنافسة في 2008-2009، وذلك بعد وداع الوحدة للمسابقة على يد الشارقة.

نادي الـ 100

ينتظر الشارقة رقماً تاريخياً في المواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي في الدور نصف النهائي، إذ ستكون مباراته رقم 100 في بطولة الكأس، وقد خاض «الملك» حتى الآن 99 مباراة، حقق الانتصار في 33، وتعادل في 29، في حين خسر 37.

أكبر نتيجة

سجلت مواجهة الإياب بين النصر وضيفه شباب الأهلي التي أقيمت على استاد آل مكتوم أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، إذ أحرز الفريقان 10 أهداف بواقع خمسة لكل فريق، علماً بأن النتيجة الإجمالية لمواجهتي الذهاب والإياب وصلت إلى 12 هدفاً، وهو رقم قياسي آخر، إذ كان «فرسان دبي» قد حققوا الانتصار ذهاباً 2-صفر.

كايو السابع

تقدّم مهاجم الشارقة، كايو لوكاس، إلى المركز السابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 18 هدفاً، بفضل ثنائيته التي أحرزها في شباك الوحدة خلال الانتصار 4-2 إياباً. ليتساوى مع جمال معروف، ويتخطّى سعيد الكثيري الذي يملك 17 هدفاً، في حين يفصله 19 هدفاً عن الهداف التاريخي، سبيستيان تيغالي، صاحب الـ37 هدفاً.

. مباريات الإياب شهدت 21 هدفاً، من بينها 10 أهداف كاملة في مباراة النصر وشباب الأهلي.