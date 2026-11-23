جوني جبور - دبي

كشفت إحصاءات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم عن تسجيل الأندية 49 هدفاً في الدقائق الـ15 الأخيرة، من إجمالي 181 هدفاً سُجلت في 56 مباراة حتى نهاية الجولة التاسعة (الجولة السابعة مؤجلة)، في وقت كانت أندية المقدمة في سلم الترتيب الأكثر جاهزية للتعامل مع الضغوط في المراحل الحساسة من المباريات، وهو ما عكسته غزارة الأهداف التي سجلتها هذه الأندية بعد الدقيقة 75، ونجحت الأندية الستة الأولى في سلم الترتيب الحالي (الجزيرة والشارقة والعين وشباب الأهلي والوصل والوحدة) في تسجيل 33 هدفاً من إجمالي الأهداف الـ49 المسجلة في الدقائق الـ15 الأخيرة، لتفرض حضورها في السيناريوهات الحاسمة.

وتربع الشارقة على رأس القائمة برصيد سبعة أهداف، من إجمالي الأهداف الـ18 التي سجلها الفريق، إذ جاء أول أهداف «الملك» السبعة في الجولة الافتتاحية، بتوقيع لاعبه أجنير سوزا، الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 97، خلال المباراة التي فاز فيها الشارقة على مضيفه الظفرة (3-1)، وكرر زميله إيغور كورنادو المشهد في الجولة الرابعة، بتسجيله هدفاً قاتلاً من علامة الجزاء في الدقيقة 88، ليهدي فريقه فوزاً بشق الأنفس على يونايتد (4-3).

وشهدت الجولة السادسة تسجيل الهدفين الثالث والرابع للشارقة بعد الدقيقة 75، في المباراة التي فاز فيها «الملك» على مضيفه عجمان (3-1)، إذ سجل لاعب عجمان جيفرسون يوري هدفاً عكسياً في مرماه بالدقيقة 83، قبل أن يضيف حارب عبدالله الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 88، وعاود حارب عبدالله التألق في الجولة الثامنة، خلال انتصار فريقه على شباب الأهلي بهدفين دون رد، بعدما سجل الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 88.

وفي الجولة الماضية، وضع هداف الموسم الماضي، لابا كودجو، بصمته ضمن قائمة نجوم «الملك» الذين سجلوا في الدقائق الـ15 الأخيرة، بعدما نجح المهاجم التوغولي في زيارة شباك كلباء مرتين، في الدقيقتين 83 و88، مؤكداً أحقية الشارقة بالفوز (3-0).

شباب الأهلي والوصل.. 6 أهداف

تقاسم فريقا شباب الأهلي والوصل مركز الوصافة في القائمة برصيد ستة أهداف لكل منهما، من إجمالي 15 هدفاً سجلها شباب الأهلي، مقارنة بـ20 هدفاً سجلها للوصل.

الجزيرة والوحدة

حل فريقا الجزيرة والوحدة بالمركز الرابع، برصيد خمسة أهداف لكل منهما، من أصل 16 هدفاً للجزيرة و10 للوحدة.

وأكد الفريقان حضورهما الذهني في الأوقات الحساسة، وقدرتهما على العودة في النتيجة، إذ نجح الجزيرة في الجولتين السادسة والتاسعة في تجنب خسارته الأولى في الدوري، ومعادلة النتيجة في كلتا المباراتين أمام كلباء (2-2)، وأمام خورفكان (1-1).

بدوره، نجا الوحدة من الخسارة أمام يونايتد في الجولة الماضية، بعدما سجل محمد غرباتي التعادل في الدقيقة 87 في أقوى أهداف اللحظات الأخيرة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).

خالد عبيد: أهداف الدقائق الأخيرة دليل جاهزية أندية الصدارة

أكد المحلل الرياضي، خالد عبيد، أن تسجيل أندية الصدارة العدد الأكبر من الأهداف في الدقائق الـ15 الأخيرة من المباريات دليل على جاهزيتها للموسم الحالي، وقدرة أجهزتها الفنية على استثمار مراحل الإعداد في رفع معدلات التركيز الذهني واللياقة البدنية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع ضغط المباريات بأفضل صورة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نجحت الأجهزة الفنية لأندية الصدارة هذا الموسم في منح فرقها خيارات إضافية من خلال التبديلات، ما أسهم في تعزيز الفاعلية الهجومية والقدرة على تسجيل أهداف في أوقات حساسة للعديد من المباريات، وهو ما أكدته الجولة الماضية بوضوح، حين تمكن كل من الجزيرة والوحدة من إدراك التعادل أمام خورفكان ويونايتد على التوالي، في الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «يُعد الموسم الحالي الأكثر تشويقاً منذ سنوات طويلة، بسبب التقارب الكبير في المستوى الفني بين أندية المقدمة، التي دعمت صفوفها في الانتقالات الصيفية بصفقات نوعية منحتها دكة بدلاء قوية، وساعدتها على الحفاظ على التركيز الذهني واللياقة البدنية حتى صافرة النهاية، وبالتالي القدرة على تسجيل أهداف في أوقات من المباريات يُفترض أن ينخفض فيها المردود البدني، وخطف نقاط ثمينة تعزز حظوظها في مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب».