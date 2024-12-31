تبادل الإشادة بين مدربَي شباب الأهلي والنصر

شهدت مباراة النصر وشباب الأهلي في إياب ربع نهائي كأس المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) تسجيل 10 أهداف، عقب تعادل الفريقين بنتيجة 5-5 في مباراة ماراثونية تقدم فيها شباب الأهلي ووصلت النتيجة إلى 4-2 في الدقيقة 71، قبل أن تتحوّل إلى 5-4 للنصر في الدقيقة 75، ولكن شباب الأهلي نجح في العودة وتحقيق التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 5-5، ما أدى إلى تأهل شباب الأهلي إثر فوزه في لقاء الذهاب 2-صفر.

وبعد المباراة وخلال المؤتمر الصحافي أشاد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوسا، بالمباراة وبمدرب النصر، الهولندي شرودر، حيث أكد أن مدرب النصر نجح بامتياز في إدارة المباراة والعودة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي قدم فيه النصر مباراة رائعة بتبديلات المدرب.

وقال باولو سوسا: «مدرب النصر أدار المباراة بامتياز وتبديلاته رائعة، في الشوط الثاني حيث دفع مدرب النصر باللاعب عبدالله توري، الذي قدم أداء رائعاً وبعد أن حاولنا تدارك الأمر بتغيير دفاعي، قام مدرب النصر بتغيير خطته وتغيير موقع اللاعب مرة أخرى. مباراة كبيرة وأداء رائع من الفريقين، أقدم التهنئة للاعبي الفرسان وأيضاً لفريق النصر على الأداء الكبير».

من جانبه، لم يتأخر مدرب النصر، الهولندي شرودر، عن الردّ على مدرب الفرسان، حيث قال: «فريق شباب الأهلي يضم عناصر رائعة ومدرباً متميزاً يعرف ماذا يفعل جيداً، شكراً له على المباراة الكبيرة التي قدمها، وسعداء بهذا الأداء الكبير رغم الخروج من البطولة، إلا أن الأداء كان رائعاً وعودة للفريق، إنها أفضل مباراة لي مع النصر منذ أن توليت قيادته في الموسم الماضي، المردود كان رائعاً.. التحسن في الأداء وأن تعود في النتيجة بهذا الشكل وأمام فريق شباب الأهلي أمر غاية في الصعوبة ولكنه حدث، مبروك لشباب الأهلي الصعود».