رالي داكار ينطلق في السعودية 3 يناير المقبل

تحتضن السعودية في الثالث من يناير المقبل النسخة السادسة من «رالي داكار 2025» الذي يستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

ويبدأ الرالي من محافظة بيشة جنوب السعودية، للمرة الأولى، ليعبر من الجنوب إلى الشمال، ثم يتجه شرقاً إلى شبيطة في الربع الخالي.

وتستمر الرحلة 14 يوماً، مروراً بمناطق ذات تضاريس متنوعة، ما يتيح للمشاركين استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الأثرية.

ويعتبر رالي داكار واحداً من أعظم التحديات الرياضية العالمية، حيث يجمع بين هواة وأبطال الراليات في بيئة صحراوية رائعة.