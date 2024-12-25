يحيى الغساني: علينا أن نرفع رؤوسنا.. وواثق من التأهل أمام عُمان

أعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يحي الغساني، عن ثقته في تأهل الأبيض للدور الثاني من خليجي 26.

وكان الأبيض قد تلقى خسارة غير متوقعة أمام الكويت بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وقال في تصريحات بعد المباراة، "علينا أن نرفع الرؤوس وننسى الخسارة من الكويت ونفكر في مباراتنا المقبلة ضد عُمان، لا تساورني الشكوك في الفوز بتلك المواجهة والتأهل للدور نصف النهائي".

وأضاف: " لا يجب أن نقف كثيرا على الأخطاء التي حدثت في مباراة الكويت، هذه أمور تحدث في كرة القدم، اللاعبون بحاجة للدعم المعنوي، لان حظوظ التأهل مازالت بأيدينا".

وأشار: "كل من تابع مباراتنا ضد الأزرق شاهد كيف كانت الأفضلية لنا من حيث الاستحواذ والوصول لمرمى المنافس، ولكن الحظ تخلى عنا بصورة كانت واضحة ولو كان هناك تفوق في انهاء الهجمات لكان يُمكن للنتيجة أن تتغير".

وختم بالقول: "نعتذر للجماهير التي تواجدت في الكويت ولجماهيرنا في الإمارات، ونعدهم بالمصالحة يوم الجمعة المقبل".