الأرض تدعم أصحابها في ذهاب ربع نهائي كأس المحترفين

وقفت الأرض مع أصحابها في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس المحترفين لكرة القدم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي أُقيم على مدار يومي الأحد والإثنين، وكان لافتاً أن المستويات على أرضية الملعب متقاربة للغاية بين الفرق الثمانية، وأن النتائج التي انتهت عليها المباريات الأربع لم تكن حاسمة بشكل كبير، إذ لم ينجح أي طرف في وضع قدمه بالمربع الذهبي بانتظار جولة الإياب الأسبوع المقبل.

وكان الوصل قد حصد انتصاراً سهلاً على ضيفه بني ياس (3-1)، وحقق العين فوزاً صعباً على حساب الجزيرة (1-صفر) في «كلاسيكو أبوظبي»، وخطف الوحدة انتصاراً متأخراً أمام الشارقة بنتيجة (1-صفر) أيضاً، في حين حسم شباب الأهلي «ديربي دبي» أمام النصر (2-صفر).

وعلى صعيد الإحصاءات فكانت متقاربة للغاية، إذ كان معدل الاستحواذ بنسبة 57% لفريق الوصل، مقابل 43% لبني ياس، و46.5% للعين أمام 53.5% للجزيرة، و53.5% للوحدة مقابل 46.5% للشارقة، بينما كانت نسبة الاستحواذ لشباب الأهلي 48.8% أمام 51.2% للنصر.

أما في الجانب الهجومي فقد كانت الأرقام أيضاً متقاربة، إذ سدد لاعبو فريق الوصل 11 تسديدة مقابل 9 لبني ياس، و18 تسديدة للعين أمام 20 للجزيرة، و11 للوحدة مقابل 12 للشارقة، و18 لشباب الأهلي أمام 14 للنصر. وقد ألقت الانتصارات الأربعة التي تحققت في جولة الذهاب بظلالها على المواجهات التاريخية بين الفرق، إذ حافظ الوصل على سجله التاريخي خالياً من الهزائم أمام بني ياس في البطولة، بتحقيقه لانتصاره السابع في ثماني مواجهات تاريخية مقابل تعادل وحيد. وعزز فريق العين تفوقه في المواجهات المباشرة في «كلاسيكو أبوظبي» أمام الجزيرة وعددها 13، إذ رفع انتصاراته إلى ستة انتصارات مقابل أربعة انتصارات للجزيرة، في حين سيطر التعادل على ثلاث مباريات.

من جهته، وسّع الوحدة فارق المواجهات التاريخية أمام الشارقة بتحقيقه للانتصار السادس في 11 مباراة، مقابل انتصارين فقط لـ«الملك»، بينما كان التعادل قد حسم ثلاث مباريات سابقة.

وفي المقابل، أنهى شباب الأهلي أفضلية النصر عليه في المواجهات الـ12 المباشرة، إذ أصبحا حالياً متعادلين بواقع خمس حالات فوز لكل فريق، مقابل التعادل في مباراتين.

وقال مدرب الوحدة الجديد، داركو ميلانيتش في المؤتمر الصحافي عقب تحقيقه انتصاراً على الشارقة في ظهوره الأول منذ توليه القيادة الفنية، إن عليهم التركيز بصورة أكبر في مباراة الإياب، مضيفاً: «لقد كانت مواجهة الذهاب صعبة على الطرفين، الشوط الأول كان متكافئاً، لكن في الثاني كانت الأفضلية لنا، لذا نحن نستحق الفوز ونطمح في التأهل إلى نصف النهائي».

وأبدى مدرب الوصل ميلوش ميلوييفيتش سعادته بأفضلية الهدفين في الانتصار الذي حققه على بني ياس (3-1)، وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء، إن فريقه كان الطرف الأفضل على مدار الشوطين، وحقق انتصاراً مستحقاً كان قابلاً للزيادة في حال أن اللاعبين كانوا أكثر تركيزاً. بدوره، اعترف مدرب فريق العين، ليوناردو جارديم بأن فريقه لم يظهر بالصورة التي كان يطمح إليها، وقال: «اللاعبون بذلوا جهوداً كبيرة وحاولوا تقديم أفضل ما لديهم على أرض الملعب، لكن التوفيق لم يكن حليفنا في العديد من المحاولات الهجومية، وندرك تماماً أن المهمة في مباراة الإياب على ملعب الجزيرة لن تكون سهلة، وعلينا العمل بجد خلال فترة التحضير لتلك المواجهة، لضمان تقديم الأداء المطلوب».