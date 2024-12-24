ختام بطولة القوارب اللاسلكية في أبوظبي
اختتمت، أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في أبوظبي.
وأسفرت النتائج عن فوز سيف جمعة الطاير بالمركز الأول في «فئة 2 سل»، وجاء عبدالله أحمد مهدي ثانياً، وحمد إياد مصبح ثالثاً، وفي فئة «إل 3 سل» حلّ ثاني جمعة الطاير بالمركز الأول، ومحمد فهد المرزوقي ثانياً، وهيا إسلام مصبح بالمركز الثالث، أما «فئة إل 4 سل» فشهدت فوز جمعة سهيل الطاير بالمركز الأول، تلاه أحمد مهدي ثانياً، وسعيد بن صباح ثالثاً.
توج الفائزين مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، ناصر الظاهري، وعضو اللجنة المنظمة للسباق، منصور المهيري.
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