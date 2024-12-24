مباراة المنتخب مع الكويت.. «مفتاح اللقب»

يخوض المنتخب الوطني مواجهة حاسمة عندما يلتقي نظيره الكويتي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم، الساعة 21:30 مساء على استاد جابر الأحمد الدولي، إذ يطلب «الأبيض» الحصول على مفتاح المنافسة على اللقب من خلال مفارقة تاريخية تفتح الباب أمام تتويجه بالكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وحقق «الأبيض» الفوز بلقب كأس الخليج مرتين عامَي 2007 و2013، والمفارقة أنه في المرتين انتصر على الكويت البطل التاريخي للبطولة الخليجية برصيد 10 ألقاب، إذ فاز المنتخب في نسخة «خليجي 18» بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات عقب مباراة تاريخية حسمها إسماعيل مطر بهدف الفوز في الوقت القاتل، قبل أن يكمل مشواره نحو أول لقب في تاريخه بفوزه على كل من السعودية في نصف النهائي ثم عُمان في النهائي.

وتكرر المشهد نفسه في «خليجي 21» عندما حقق «الأبيض» الفوز على «الأزرق» في نصف النهائي بالطريقة ذاتها عندما أحرز أحمد خليل هدف الانتصار في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، ليتأهل المنتخب إلى النهائي ويتغلب بعدها على العراق (2-1)، وينال اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويدخل المنتخب اللقاء بهدف تحقيق الفوز، عقب تعادله في الجولة الأولى أمام نظيره القطري (1-1)، معتمداً على نجوم بقيمة فابيو ليما ويحيى الغساني وبقية النجوم.

وركز المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال التدريبات التي أعقبت مباراة الفريق أمام «العنابي» على تجنب السيطرة السلبية على الكرة في وسط الملعب، وشدد على بناء هجمات مباشرة على المرمى وصناعة الفرص بشكل أكثر فاعلية، خصوصاً أن المنتخب كانت لديه أفضلية كبيرة أمام منتخب قطر، لكن لم يترجمها إلى أهداف للفوز بالمباراة.

من جهته، يعتمد منتخب الكويت على ملعبه وجمهوره، إذ يسعى إلى عدم تكرار سيناريو مباراته في الجولة الأولى التي انتهت بتعادله أمام منتخب عُمان (1-1)، وحصول كل منتخب على نقطة واحدة، ويخوض صاحب الأرض اللقاء بهدف تأكيد تفوقه على «الأبيض» عندما تغلب عليه في النسخة الماضية «خليجي 25» في العراق، بهدف من دون رد أحرزه أحمد الظفيري في الوقت القاتل من اللقاء.

. «الأبيض» و«الأزرق» أنهيا الجولة الأولى بالتعادل مع قطر وعُمان على التوالي.