أفضل بداية إماراتية في تاريخ كأس الخليج.. 7 أهداف وشباك نظيفة وبطاقة تأهل سريعة

كتب منتخب الإمارات لكرة القدم أكثر البدايات قوة في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي لـ«خليجي 27» بالعلامة الكاملة، إثر فوزه على اليمن والبحرين، مسجلاً سبعة أهداف في مباراتين، من دون أن تهتز شباكه، ليؤكد حضوره المبكر بين المنتخبات المنافسة على اللقب.

ولم يحتج «الأبيض» إلى انتظار الجولة الأخيرة لمعرفة مصيره في البطولة، إذ حسم تأهله بعد جولتين فقط، بعدما افتتح مشواره بانتصار عريض على اليمن بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يكرر تفوقه أمام البحرين، حامل اللقب، بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويحجز إحدى بطاقات المربع الذهبي.

وتكشف أرقام المنتخب الإماراتي عن حالة من التوازن بين قوته الهجومية وصلابته الدفاعية، بعدما سجل سبعة أهداف، بمعدل 3.5 أهداف في المباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المباراتين، ليجمع بين الفاعلية أمام المرمى والانضباط في الخط الخلفي.

وكان الفوز على البحرين بمثابة تأكيد جديد على شخصية المنتخب في البطولة، خصوصاً أن المنافس دخل المباراة بصفته حامل اللقب، قبل أن ينجح «الأبيض» في حسم المواجهة بثلاثية نظيفة، ليواصل انطلاقته من دون خسارة أو استقبال أي هدف.