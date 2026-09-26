صافرة كويتية لمباراة الإمارات والبحرين في «خليجي 27»

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين الحكم الكويتي عبدالله جمالي (34 عاماً) لإدارة مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره البحريني، المقررة الأحد 27 سبتمبر، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقامة في السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وتأتي المباراة بعد فوز «الأبيض» على اليمن بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى، فيما يسعى المنتخب الإماراتي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.