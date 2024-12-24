يحيى الغساني: نسير في «خليجي 26» خطوة بخطوة

أكد نجم المنتخب الوطني، وشباب الأهلي، يحيى الغساني، أن منتخب الإمارات دائماً ما يكون ضمن المرشحين للفوز بلقب بطولة الخليج، كونه من المصنفين الأوائل في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن لاعبي الأبيض يشعرون بالتفاؤل، خصوصاً مع الدعم الكبير الذي يحصل عليه اللاعبون من جانب مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري.

ومنذ أن انتقل يحيى الغساني إلى شباب الأهلي عام 2021 نجح في الحصول على بطولات عدة، إضافة إلى حجز مكان أساسي في تشكيلة المنتخب الوطني، وتُوّج بالعديد من الألقاب، منها: لقب دوري المحترفين، بجانب كأس رئيس الدولة مرتين، وأربعة ألقاب كأس سوبر مع الوحدة وشباب الأهلي، وكأس مصرف أبوظبي، وكأس السوبر الإماراتي القطري، كما يشارك مع المنتخب الوطني للمرة الثالثة في بطولة الخليج.

وقال يحيى الغساني لـ«الإمارات اليوم»: «نخوض بطولة مهمة وهي بطولة الخليج، متفائلون بالمنافسة والحصول على اللقب، التفاؤل لدى كل المنتخبات للفوز باللقب، لكن يجب أن نسير مع البطولة خطوة بخطوة، وعلينا كلاعبين وجهاز فني التركيز والهدوء، حتى مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم المنتخب بشكل غير طبيعي، وبإذن الله نرد على هذا الاهتمام ونُسعد الجمهور بتحقيق لقب البطولة، فقط نحتاج إلى دعمهم، وبإذن الله لن نخذلهم».

وعن تصفيات كأس العالم وحلم الوصول إلى المونديال، أضاف الغساني: «بإذن الله الحلم سيصبح واقعاً، انتهينا من مهمة ولاتزال الطريق طويلة، الفوز على قطر أصبح من الماضي، لدينا مباريات قوية خلال الفترة المقبلة أصعب من الماضي، وعلى اللاعبين أن يبحثوا عن تحويل الأحلام إلى واقع، ويجب علينا أن نسعد الشعب الإماراتي وقيادتنا بالوصول إلى كأس العالم».

أما عن مشواره مع فريق شباب الأهلي وتحقيق لقب السوبر، قال: «شباب الأهلي لديه خبرة كبيرة في التعامل مع البطولات، ومع أي موقف يتعرض له الفريق، وهذه المباراة هي السادسة لي في نهائي كأس السوبر، ونجح شباب الأهلي بالتتويج باللقب، رغم مروره بظروف صعبة، حيث تعادل الوصل في الثواني الأخيرة قبل أن نحسمها بركلات الترجيح».

وأكد الغساني أن بطولة كأس السوبر انتهت، وقال: «شباب الأهلي لديه خمس بطولات ينافس عليها بعد التتويج بلقب كأس السوبر، وكان من المهم أن يفوز بهذا اللقب بداية الموسم، وينهي العام الحالي بلقب مهم، وبالتأكيد سيكون هذا دافعاً لنا في البطولات المقبلة، وسيزيد المهمات تجاه الجمهور، وبإذن الله يتعامل اللاعبون بهدوء للمنافسة في البطولات المقبلة».

الغساني: نخوض مباراة ممتعة أمام الكويت

قال لاعب المنتخب الوطني يحيى الغساني، خلال مؤتمر صحافي أمس خاص بمباراة الكويت: «نخوض مباراة صعبة وممتعة ضد صاحب الأرض منتخب الكويت وجمهوره الكبير، وأيضاً جمهورنا الكبير الذي حضر أمام قطر». وأضاف: «لا يهمني أن أسجل، توفقت في المباراة الماضية وسجلت، لكن النتيجة هي الأهم ويجب علينا أن نعتاد على الضغوط والمسؤولية على عاتقنا، الضغوط إيجابية، ونبحث عن الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة».