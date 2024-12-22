أداء الأخضر السعودي باهت.. البحريني مرشح للقب.. والعراق تركز على النتيجة

واصل منتخب السعودية معاناته في بطولة خليجي 26 المقامة حاليا في الكويت، بعدما استقبل خسارة مستحقة من نظيره البحريني الذي تفوق عليه لعبا ونتيجة وفاز 3-2، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية عن جدارة.

فبعد مشوار مُخيب في تصفيات كأس العالم، واصل الأخضر تقديم صورة باهته له في بطولة كأس الخليج وبات عاجزا عن تقديم نفسه بالصورة المطلوبة ليسقط في أول اختبار جاد وحقيقي له في البطولة، ويتأزم موقفه بصورة كبيرة لبلوغ الدور نصف النهائي، إذ سيواجه اليمن في الجولة الثانية، ويختتم مبارياته بلقاء العراق في الجولة الأخيرة، وليس أمامه سؤى الفوز في المباراتين.

من جانبه ظهر المنتخب البحريني، كمرشح فوق العادة للحصول على لقب خليجي 26، بعدما أقنع الجميع بقدرته على الوصول لأبعد مدى في البطولة.

بدوره حقق المنتخب العراقي فوزا صعبا للغاية على حساب المنتخب اليمني بهدف دون رد، لتُصبح مباراته ضد البحرين مفصلية في تحديد مدى تأهله للدور نصف النهائي، اذ أن فوز أحد الفريقين يعني ترشحه رسميا للمرحلة الثانية.

وتفوقت المجموعة الثانية على نظيرتها الأولى في عدد الأهداف، إذ شهدت تسجيل ستة أهداف مقابل أربعة أهداف للمجموعة الأولى التي شهدت تعادل الإمارات وقطر 1-1، وبنفس النتيجة تعادلت الكويت وعُمان.