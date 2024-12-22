البريكان يغادر تشكيلة السعودية للإصابة واستدعاء الصحفي لتعويضه

أعلن المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) اليوم الأحد استدعاء مروان الصحفي لاعب بيرشوت البلجيكي لتعويض فراس البريكان الذي غادر التشكيلة بسبب الإصابة.

ولم ينضم الجناح الصحفي (20 عاما) لتشكيلة السعودية بسبب خوضه للمباريات مع بيرشوت، لكنه سيلتحق ببعثة المنتخب الموجودة في الكويت خلال فترة التوقف الشتوية للدوري البلجيكي التي تبدأ يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى العاشر من يناير المقبل.

وقال منتخب السعودية عبر منصة «إكس» «استبعد المدرب إيرفي رينار اللاعب فراس البريكان من قائمة الأخضر النهائية لكأس الخليج 26 بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب صباح اليوم الذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي».

وأضاف «قرر المدرب رينار ضم اللاعب مروان الصحفي للقائمة النهائية بعد فترة التوقف الشتوية لناديه إذ سينضم للمعسكر يوم 28 ديسمبر».

ويعد البريكان (24 عاما) مهاجم الأهلي من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة السعودية، التي تسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ عام 2003.