دخل لاعب بورتو البرتغالي، فرانسيسكو مورا، لاعب بورتو في نوبة بكاء بعدما سجل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه خلال مواجهة باريديس في كأس البرتغال، في مشهد مؤثر عكس حجم الصدمة التي عاشها اللاعب، ودفع زملاءه والجماهير إلى مساندته ومواساته.

وسقط مورا أرضاً ووضع يديه على وجهه قبل أن يدخل في نوبة بكاء، مطالباً باستبداله، إثر الخطأ الذي ارتكبه في الدقيقة 57، عندما أعاد الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه، بعدما ارتدت إليه من تصدي حارس المرمى لتسديدة، مانحاً باريديس هدف التعادل 1-1.

وتحولت لحظة الخطأ إلى مشهد من التضامن، بعدما توجه إليه زملاؤه ولاعبو الفريق المنافس لمواساته، فيما صفق له عدد كبير من الجماهير في ملعب «دراغاو»، قبل مغادرته الملعب في الدقيقة 70.

وامتد التضامن إلى إدارة النادي، إذ حظي اللاعب بمساندة واسعة خلال الجمعية العمومية لبورتو، التي عُقدت السبت، حيث دعا أحد الأعضاء إلى الوقوف بجانبه، وسط تصفيق الحاضرين، في موقف أيده رئيس النادي أندريه فيلاش بواش.

وقال رئيس الجمعية العمومية، أنطونيو تافاريس، إن أعضاء النادي جددوا ثقتهم بمورا، مؤكدين تفهمهم لما حدث ووقوفهم إلى جانبه، وموجهين إليه رسالة دعم وتمنيات بالتوفيق.

ورغم صعوبة اللحظة، نجح بورتو في حسم المواجهة بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتكتسب مساندة اللاعب أهمية إضافية في ظل تعرضه سابقاً لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب أخطاء ارتكبها في مباريات سابقة، ما دفعه إلى تقييد التعليقات على حسابه في «إنستغرام»، قبل تعليق حسابه مؤقتاً في مارس الماضي.