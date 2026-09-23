لجنة حكام إسبانيا تعترف بظلم ريال مدريد في مواجهة أتلتيكو

أكدت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا أن ريال مدريد تعرض للظلم خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، بعد عدم قيام الحكم بطرد اللاعب الكوري الجنوبي لي كانغ-إن إثر تدخله على اللاعب فيديريكو فالفيردي.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد 2-1 في مواجهة قمة الدوري الإسباني على ملعب "ميتروبوليتانو ".

وجاء تدخل لي على فيديريكو فالفيردي، الذي أسفر عن إصابة لاعب وسط ريال مدريد بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل وغيابه عن قائمة منتخب أوروغواي في مبارياته الودية المقبلة، وكذلك احتكاك روميرو مع جود بيلينغهام بعدما داس على ركبة اللاعب الإنجليزي، خلال الشوط الأول والنتيجة تشير إلى التعادل دون أهداف.

ولم يتعرض لي لأي عقوبة في الواقعة، بينما تلقى روميرو بطاقة صفراء بعد أن كان بيلينغهام قد حصل على بطاقة صفراء في البداية، قبل تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي مراجعتها الأسبوعية للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، التي أصدرتها الثلاثاء، قامت اللجنة الفنية للحكام بتحليل الواقعتين، إلى جانب حالة طرد مدافع ريال مدريد دين هايسن، والتي أسفرت عن ركلة جزاء سجل منها أتلتيكو مدريد هدف التقدم.

بدأت اللجنة تحليلها لحالة هايسن، مؤكدة أن مدافع ريال مدريد "أمسك بذراع " مهاجم أتلتيكو جوليانو سيميوني، "من دون إمكانية لعب الكرة "، وبالتالي فإن قرار إشهار البطاقة الحمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو كان صحيحاً.

ثم انتقلت إلى تدخل لي على فالفيردي، وقالت إن الواقعة شكلت "خطرا كبيرا على إصابة " لاعب ريال مدريد، وإن عدم إشهار الحكم أورتيز أرياس البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتلتيكو كان "خطأ واضحاً وجلياً "، وكان يتعين على حكم الفيديو المساعد التدخل لتصحيحه.

كما أكدت اللجنة أن تقنية الفيديو تصرفت بصورة صحيحة عندما تدخلت لضمان حصول روميرو على البطاقة الصفراء.