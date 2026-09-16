دياز يرشّح "ماكينة الأهداف" للفوز بالكرة الذهبية

قال الكولومبي لويس دياز مهاجم بايرن ميونيخ، إن الإنجليزي هاري كين، زميله في هجوم النادي الألماني، يجب أن يفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي، بسبب أدائه وأهدافه.

وسجل كين 64 هدفا في 56 مباراة على مستوى الدوري الألماني وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا مع بايرن الموسم الماضي، وقاد إنجلترا للمركز الثالث بكأس العالم.

وفاز اللاعب بالحذاء الذهبي في أوروبا، كأفضل هداف في الدوريات، ويعتبر مرشحا بارزا للكرة الذهبية، بجانب حامل اللقب، عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، ولامين يامال، لاعب برشلونة وإسبانيا، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وفرنسا.

وقال دياز في تصريحات عبر شبكتي "آر تي إل" و"سكاي": "بالنسبة لي، هاري يجب أن يكون هو الفائز".

وأضاف: "لأنه أيضا أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولطالما أظهر ذلك لفترة طويلة، وكان الموسم الماضي بالنسبة له لا يُصدق".

ولم يظهر بايرن في الموسم الحالي بأفضل مستويات وفرط في نقاط على مستوى الدوري بالتعادل مع شالكه، لكن دياز ليس قلقا بهذا الشأن.

وأضاف: "لسنا في مستوانا بعد، لكن أعتبر أن هذا أمر طبيعي، بالنظر إلى الجهد الإضافي للاعبين والمشاركة في كأس العالم وضيق الوقت قبل الموسم الجديد".

ولم يحرز دياز أي أهداف هذا الموسم، لكنه أيضا ليس مهموما بهذا الشأن.

وقال قبل مباراة الفريق ضد يونيون برلين صاحب المركز الثالث بالدوري الألماني يوم الجمعة: أتطلع لأفضل نسخة مني، وسأصل إليها قريبا، أعتقد أن الهدف سيأتي في المباراة القادمة"

وأضاف: "عليك أن تحافظ على هدوئك الذهني كي لا يشكل ذلك مصدر إزعاج لك، فالأمر يتعلق بالعمل والتحسن. أعلم أن المسألة تقتصر على استغلال الفرص، فما ينقصنا هو التنفيذ وحسب."