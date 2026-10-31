ديوماندي: ألعب من أجل أمي وذكرى أختي

استعاد نادي ريال مدريد لحظة إنسانية مؤثرة تخص لاعبه الشاب يان ديوماندي، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" فيديو للاعب وهو يخلّد ذكرى شقيقته الراحلة، في لفتة تعكس الجانب الإنساني من قصة تألقه مع الفريق الملكي.

ونشر حساب ريال مدريد الرسمي مقطع فيديو لديوماندي وهو يقول: "ألعب من أجل أمي، ومن أجل ذكرى أختي، أمنح كل شيء لها".

وفي وقت سابق وبعد هدفه الأول مع ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني، لم يتمالك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما دموعه بعد التسجيل، قبل أن يخصص هدفه لشقيقته التي فارقت الحياة وهي في الخامسة عشرة من عمرها.

وكتب اللاعب الإيفواري عبر حسابه على إنستغرام: "هذا الهدف يعني أكثر مما تستطيع الكلمات وصفه. هدفي الأول في الدوري الإسباني أهديه إليك يا شقيقتي، ستبقين إلى الأبد في قلبي".