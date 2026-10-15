إيقاف لاعب التنس الصربي ستيفان ميليسيفيتش لمدة 24 عاماً للتلاعب بنتائج المباريات

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، اليوم الخميس، فرض عقوبة الإيقاف لمدة 24 عاماً على لاعب التنس الصربي ستيفان ميليسيفيتش، وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بنتائج عدة مباريات، بالإضافة إلى تجنيد لاعبين آخرين ضمن "شبكة فساد".

وذكرت الوكالة أن ميليسيفيتش (29 عاماً)، وجهت إليه تهم التلاعب بنتائج ست مباريات، خمس منها شارك فيها هو شخصياً، ومحاولة التلاعب بنتائج ستة لقاءات أخرى، وذلك في الفترة ما بين عامي 2022 و2024.

وبموجب هذا القرار، سيتم منع ميليسيفيتش من ممارسة أي نشاط يتعلق بالتنس حتى عام 2050.

ورغم أن ميليسيفيتش لم يحقق في مسيرته تصنيفاً فردياً يتجاوز المركز 1338، واقتصرت مشاركاته على البطولات ذات المستوى الأدنى، فإن الوكالة الدولية لنزاهة التنس اتهمته أيضا بتجنيد "عدد من اللاعبين المحترفين ضمن شبكة فساد"، مما أدى إلى "قيام لاعبين آخرين بالتلاعب بنتائج مباريات" خلال الفترة ذاتها.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل حول المباريات التي تم التلاعب بها، كما لم تكشف عن أسماء اللاعبين الآخرين المتورطين في هذه القضية.

وأشارت الوكالة إلى أن ميليسيفيتش لم يتعاون مع التحقيقات التي أجرتها بشأن التلاعب بالمباريات، ولم يقدم أي رد على النتائج التي توصلت إليها، مضيفة أنها فرضت عليه غرامة مالية قدرها 70 ألف دولار.