بفضل تألقه أمام غلطة سراي.. جائزة أوروبية لمحمد صلاح

دخل محمد صلاح نجم طرابزون سبور في منافسة مع العديد من اللاعبين بعد أدائه المميز ومساهمته في الفوز ضد غلطة سراي برباعية نظيفة في الدوري التركي.

وبحسب موقع "Haberts" التركي فإن محمد صلاح اختير كأفضل لاعب في اوروبا هذا الأسبوع في تصويت جماهيري.

وحصل محمد صلاح على النسبة الأكبر من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء، بعدما وصلت نسبة التصويت لصالحه إلى 78.8%، متفوقاً بفارق كبير على منافسيه في الاستفتاء.

وجاء البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني في المركز الثاني بعدما حصل على 17.4% من أصوات الجماهير، بينما حل بريان بروبي لاعب سندرلاند الإنجليزي ثالثاً بنسبة 2.7%، وفي المركز الرابع جاء إرنيست نواما لاعب ليون الفرنسي بعدما حصل على 1.1% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء.

وحصل محمد صلاح على تقييم 10 من 10 من موقع "Sofascore" بعد أدائه في لقاء غلطة سراي وطرابزون سبور.

ويأتى تتويج محمد صلاح في ظل البداية القوية التي يقدمها مع طرابزون سبور بعدما أصبح أحد أبرز الأسماء المتصدرة لقائمة هدافي الدوريات الأوروبية خلال الموسم الحالي.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام أنغولا في بداية التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.